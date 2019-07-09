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РИА Новости

Песков рассказал, как правоохранителям обеспечить доверие россиян

Вчера, 13:43
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Правоохранительные органы своей ежедневной работой по обеспечению безопасности граждан возвращают доверие россиян к себе, истории же, подобные делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, являются абсолютно недопустимыми, и работа по их предотвращению ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сама по себе работа правоохранительных органов - она в конечном итоге возвращает доверие россиян. Вы знаете, что мы говорим с вами об отдельных случаях - случаях, которые крайне нежелательны к повторению и являются абсолютно недопустимыми. Но в целом давайте не забывать тот объем работы, который осуществляется правоохранительными органами. Это ежедневная очень серьезная работа, которая имеет своей целью обеспечение безопасности граждан и законность", - сказал Песков в ответ на вопрос, какие меры в Кремле планируют предпринять, чтобы вернуть россиянам доверие к правоохранительным органам.
Он добавил, что со стороны Кремля неоднократно звучали заявления о том, что подобные проявления сами по себе неприемлемы, и по случаю с Голуновым ведутся следственные действия.
"Собственно, это как раз та работа, которая направлена на недопущение в дальнейшем таких проявлений", - сказал Песков.
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На уточняющий вопрос, достаточно ли в таком случае со стороны Кремля критики отдельных случаев, а не принятия широких мер, пресс-секретарь российского лидера ответил, что "президент давал необходимые поручения" в связи с делом Голунова, как и министр внутренних дел.
"Это и есть те самые действия. Это не только заявления", - сказал Песков.
Журналиста "Медузы" Ивана Голунова 6 июня задержали, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам корреспондент заявлял, что наркотики ему подбросили.
Специальное заявление на тему этого скандала сделал лично министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он объявил, что уголовное преследование журналиста отменено, а двух генералов полиции попросит снять с должностей, что в итоге и произошло. Постов лишились глава управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков.
Позднее на эту тему высказался президент РФ Владимир Путин. Во время прямой линии он заявил о необходимости провести следственные действия, которые позволят определить всех виновных по делу Голунова.
Сейчас материалы переданы в Следственный комитет, но подозреваемых в деле нет, оно расследуется в отношении "неустановленных лиц".
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Дело журналиста Ивана ГолуноваМВДДмитрий ПесковРоссияОбщество
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