На выборах в Мособлдуму могут провести электронное голосование

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Депутаты Московской областной думы готовы использовать практику электронного голосования на выборах на примере Москвы, сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
"Такое право законодатель дал на федеральном уровне. Сейчас посмотрим, как проведут выборы наши коллеги из Мосгордумы, после проведем мероприятие, где обсудим, что и как удалось сделать... Никакого сомнения нет: в какой-то форме мы будем использовать (электронное голосование – ред.)... Посмотрим, как коллеги 8 сентября проведут, какие плюсы будут", - сказал Брынцалов на пресс-конференции.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.