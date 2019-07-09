На выборах в Мособлдуму могут провести электронное голосование

"Такое право законодатель дал на федеральном уровне. Сейчас посмотрим, как проведут выборы наши коллеги из Мосгордумы, после проведем мероприятие, где обсудим, что и как удалось сделать... Никакого сомнения нет: в какой-то форме мы будем использовать (электронное голосование – ред.)... Посмотрим, как коллеги 8 сентября проведут, какие плюсы будут", - сказал Брынцалов на пресс-конференции.