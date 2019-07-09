Руководство офиса президента Украины не получало зарплату в мае и июне

КИЕВ, 9 июл - РИА Новости. Руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан и его заместители не получали заработную плату в мае и июне, передает во вторник агентство "Украинские новости" со ссылкой на ответ Государственного управления делами на их запрос.
"Заработная плата руководителю офиса президента Украины Андрею Богдану, первому заместителю руководителя офиса президента Украины Сергею Трофимову и заместителям руководителя офиса президента Украины Юрию Костюку, Руслану Рябошапке, Кириллу Тимошенко, Вадиму Пристайко и Алексею Гончаруку в мае и июне 2019 года не начислялась", - говорится в ответе, фотокопию которого опубликовало агентство.
Как отмечает агентство, Богдан, Трофимов, Костюк, Рябошапка, Тимошенко были назначены в администрацию президента 21 мая, Пристайко - 22 мая, а Гончарук - 28 мая. С 25 июня все они были переведены в офис президента.
Агентство запрашивало их зарплаты на обоих должностях с момента назначения. Согласно ответу Госуправления делами, зарплата им не начислялась вообще.