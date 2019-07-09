Руководство офиса президента Украины не получало зарплату в мае и июне

КИЕВ, 9 июл - РИА Новости. Руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан и его заместители не получали заработную плату в мае и июне, передает во вторник агентство " Руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан и его заместители не получали заработную плату в мае и июне, передает во вторник агентство " Украинские новости " со ссылкой на ответ Государственного управления делами на их запрос.

"Заработная плата руководителю офиса президента Украины Андрею Богдану, первому заместителю руководителя офиса президента Украины Сергею Трофимову и заместителям руководителя офиса президента Украины Юрию Костюку, Руслану Рябошапке, Кириллу Тимошенко, Вадиму Пристайко и Алексею Гончаруку в мае и июне 2019 года не начислялась", - говорится в ответе, фотокопию которого опубликовало агентство.

Как отмечает агентство, Богдан, Трофимов, Костюк, Рябошапка, Тимошенко были назначены в администрацию президента 21 мая, Пристайко - 22 мая, а Гончарук - 28 мая. С 25 июня все они были переведены в офис президента.