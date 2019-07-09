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РИА Новости

В Латвии раскритиковали идею министра культуры о "современном национализме"

Вчера, 13:36
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВид на центральный рынок и прилегающие к нему районы в Риге в Латвии
Вид на центральный рынок и прилегающие к нему районы в Риге в Латвии
© РИА Новости / Владимир Песня
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Вид на центральный рынок и прилегающие к нему районы в Риге в Латвии. Архивное фото
РИГА, 9 июл - РИА Новости. Депутат "Согласия" Николай Кабанов раскритиковал идею "современного национализма" нового министра культуры Латвии Науриса Пунтулиса, который призвал ограничить использование русского языка в медиапространстве, передает агентство Sputnik Латвия со ссылкой на Facebook депутата.
В понедельник на внеочередном заседании Сейма Латвии депутаты утвердили оперного певца, главу фракции Нацобъединения в Рижской думе Науриса Пунтулиса на пост министра культуры. Как пишет Sputnik, его кандидатура не получила единогласной поддержки - двадцать парламентариев проголосовали против. Ранее Пунтулис заявил, что хочет развивать в стране "современный национализм". Также он выступает против того, чтобы государство финансировало СМИ на русском языке. Как отмечает Sputnik, Пунтулис считает, что необходимо всячески ограничивать медиапространство на русском языке, в том числе с помощью специального налога на русскоязычные издания, даже латвийские.
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"У меня для вас плохие новости, господин Пунтулис: Латвия может быть или современной, или националистической. Именно об этом свидетельствует развитие Европы в последние три десятилетия. Этнический национализм - архаичная, агрессивная система ценностей, она выразилась в конфликтах на территории бывшей Югославии и бывшего Советского Союза. Последний пример - это Украина", - приводит Sputnik слова Кабанова.
Как отмечает агентство, депутат "Согласия" признал, что в Латвии Пунтулис известен как заслуженный работник культуры, но знакомство с ним как с политиком только начинается. Кабанову жаль, что новый министр культуры сразу выбрал неправильный путь коммуникации с обществом, объявив себя сторонником "современного национализма".
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Депутат напомнил, что Пунтулис уже не просто депутат оппозиционной фракции Рижской думы - он становится министром всей Латвии, поэтому ему нужно переработать партийные установки, добавляет Sputnik.
"В противном случае вам недолго быть министром. По крайней мере, ваши недавние высказывания привели бы к отставке любого министра в демократическом государстве Европейского союза. Это связано с тем, что вы использовали некорректную и отчуждающую риторику в отношении крупнейшего этнического меньшинства в нашем государстве", - заявил депутат "Согласия".
Кабанов отметил, что в словах нового министра культуры многие увидели открытое неуважение к гражданам и жителям Латвии. "Вы также публично высказались за дискриминационные налоговые ставки для зарубежной прессы, а также для латвийских изданий - на русском языке. Если такие планы осуществятся, это вызовет широкий скандал, потому что станет примером ограничения прессы", - добавил депутат.
В Латвии из государственного бюджета финансируется вещающее на русском языке Латвийское радио 4, русская версия портала LSM.LV и ряд программ на телеканале LTV7, которые выходят в рамках "русского вещания". В Латвии проживают около 2 миллионов человек, 40% из них русскоязычные. В республике один государственный язык - латышский. Русский имеет статус иностранного.
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