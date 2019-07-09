В Латвии раскритиковали идею министра культуры о "современном национализме"

Вид на центральный рынок и прилегающие к нему районы в Риге в Латвии. Архивное фото

Вид на центральный рынок и прилегающие к нему районы в Риге в Латвии

РИГА, 9 июл - РИА Новости. Депутат "Согласия" Николай Кабанов раскритиковал идею "современного национализма" нового министра культуры Латвии Науриса Пунтулиса, который призвал ограничить использование русского языка в медиапространстве, передает агентство Депутат "Согласия" Николай Кабанов раскритиковал идею "современного национализма" нового министра культуры Латвии Науриса Пунтулиса, который призвал ограничить использование русского языка в медиапространстве, передает агентство Sputnik Латвия со ссылкой на Facebook депутата.

В понедельник на внеочередном заседании Сейма Латвии депутаты утвердили оперного певца, главу фракции Нацобъединения в Рижской думе Науриса Пунтулиса на пост министра культуры. Как пишет Sputnik, его кандидатура не получила единогласной поддержки - двадцать парламентариев проголосовали против. Ранее Пунтулис заявил, что хочет развивать в стране "современный национализм". Также он выступает против того, чтобы государство финансировало СМИ на русском языке. Как отмечает Sputnik, Пунтулис считает, что необходимо всячески ограничивать медиапространство на русском языке, в том числе с помощью специального налога на русскоязычные издания, даже латвийские.

"У меня для вас плохие новости, господин Пунтулис: Латвия может быть или современной, или националистической. Именно об этом свидетельствует развитие Европы в последние три десятилетия. Этнический национализм - архаичная, агрессивная система ценностей, она выразилась в конфликтах на территории бывшей Югославии и бывшего Советского Союза. Последний пример - это Украина", - приводит Sputnik слова Кабанова.

Как отмечает агентство, депутат "Согласия" признал, что в Латвии Пунтулис известен как заслуженный работник культуры, но знакомство с ним как с политиком только начинается. Кабанову жаль, что новый министр культуры сразу выбрал неправильный путь коммуникации с обществом, объявив себя сторонником "современного национализма".

Депутат напомнил, что Пунтулис уже не просто депутат оппозиционной фракции Рижской думы - он становится министром всей Латвии, поэтому ему нужно переработать партийные установки, добавляет Sputnik.

"В противном случае вам недолго быть министром. По крайней мере, ваши недавние высказывания привели бы к отставке любого министра в демократическом государстве Европейского союза. Это связано с тем, что вы использовали некорректную и отчуждающую риторику в отношении крупнейшего этнического меньшинства в нашем государстве", - заявил депутат "Согласия".

Кабанов отметил, что в словах нового министра культуры многие увидели открытое неуважение к гражданам и жителям Латвии. "Вы также публично высказались за дискриминационные налоговые ставки для зарубежной прессы, а также для латвийских изданий - на русском языке. Если такие планы осуществятся, это вызовет широкий скандал, потому что станет примером ограничения прессы", - добавил депутат.