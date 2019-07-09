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РИА Новости

В Генпрокуратуре отметили снижение числа массовых беспорядков в России

Вчера, 13:33
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© РИА Новости / Кирилл Красильников / Перейти в фотобанкПредставитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной
Представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной
© РИА Новости / Кирилл Красильников
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В России в 2018 году сократилось количество уголовных дел по статье о массовых беспорядках, заявил во вторник официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
"В прошлом году ни одного преступления, связанного с неоднократным нарушением установленного порядка проведения митинга (ст. 212.1 УК РФ), зарегистрировано не было. По ст. 212 УК РФ (Массовые беспорядки) также наблюдается тенденция к сокращению - с 27 до 24 учтенных противоправных деяний", - сказал Куренной во время передачи "Вопрос с пристрастием" на официальном интернет-канале ведомства "Эфир".
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Александр КуреннойГенеральная прокуратура РФРоссияОбщество
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