Президент Грузии призвала Россию не реагировать на провокацию радикалов

ТБИЛИСИ, 9 июл - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала российское руководство не реагировать на провокацию со стороны грузинских радикальных сил.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник заявил, что выходка грузинского телеведущего, который начал эфир с ругани в адрес главы российского государства Владимира Путина, является результатом попустительства властей республики, а также имеет русофобский и экстремистский характер. Он отметил, что подобные "хамские выводы являются ни чем иным, как производным от попустительства тем, кто разжигал и разжигает русофобскую истерику".

"Призываю Россию не поддаваться эскалации. Будет парадоксально, если соседняя страна ответит на провокацию радикальных сил и этим будет содействовать их деструктивным целям. Наша мирная политика - это единственный путь для сохранения стабильности мира в нашем регионе", - сказала она на брифинге.

Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на грузинском канале "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента. Огромное число пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.