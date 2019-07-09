В Госдуме предложили выкупить и переименовать телеканал "Рустави 2"

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Депутат фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов на пленарном заседании Госдумы во вторник выступил с предложением выкупить и переименовать грузинский телеканал "Рустави 2", журналист которого оскорбил президента России.

В воскресенье вечером грузинский телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами. Позже Габунию отстранили от работы на два месяца. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник заявлял журналистам, что в Думе считают недопустимыми оскорбления в адрес РФ, россиян и российского президента. Он также сообщил, что соответствующее заявление об экономических мерах к Грузии будет рассмотрено Госдумой во вторник.

"Вячеслав Викторович (Володин, спикер ГД), мое предложение - не останавливаться на предложенных экономических мерах. Почему мы в медийном поле не считаем возможным и необходимым дать должный ответ? Вот этот канал, телеканал "Рустави 2", давайте посмотрим, может быть есть возможность, в том числе с помощью грузинской диаспоры в России, взять и выкупить его "с потрохами" вот этими гнилыми. Конечно, переименовать его, например, "Багратион 1". Ведь только что вчера вы сказали, что 200 миллионов долларов ежегодно грузинская диаспора отправляет из России в Грузию.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о выходке Габунии, заявлял, что в Грузии отмечаются все новые обострения русофобских припадков, в Кремле считают их последствием нежелания государства приструнить экстремистски настроенных молодчиков. МИД РФ назвал беспрецедентной по низости выходкой выпады в адрес руководства РФ, оценив их как открытую провокацию грузинских радикальных сил. В министерстве заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества.