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РИА Новости

В Госдуме предложили выкупить и переименовать телеканал "Рустави 2"

Вчера, 13:33
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ на Охотном ряду
Здание Государственной Думы РФ на Охотном ряду
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Депутат фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов на пленарном заседании Госдумы во вторник выступил с предложением выкупить и переименовать грузинский телеканал "Рустави 2", журналист которого оскорбил президента России.
В воскресенье вечером грузинский телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами. Позже Габунию отстранили от работы на два месяца. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник заявлял журналистам, что в Думе считают недопустимыми оскорбления в адрес РФ, россиян и российского президента. Он также сообщил, что соответствующее заявление об экономических мерах к Грузии будет рассмотрено Госдумой во вторник.
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 13:23
Песков: выходка грузинского телеведущего носит экстремистский характер
"Вячеслав Викторович (Володин, спикер ГД), мое предложение - не останавливаться на предложенных экономических мерах. Почему мы в медийном поле не считаем возможным и необходимым дать должный ответ? Вот этот канал, телеканал "Рустави 2", давайте посмотрим, может быть есть возможность, в том числе с помощью грузинской диаспоры в России, взять и выкупить его "с потрохами" вот этими гнилыми. Конечно, переименовать его, например, "Багратион 1". Ведь только что вчера вы сказали, что 200 миллионов долларов ежегодно грузинская диаспора отправляет из России в Грузию.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о выходке Габунии, заявлял, что в Грузии отмечаются все новые обострения русофобских припадков, в Кремле считают их последствием нежелания государства приструнить экстремистски настроенных молодчиков. МИД РФ назвал беспрецедентной по низости выходкой выпады в адрес руководства РФ, оценив их как открытую провокацию грузинских радикальных сил. В министерстве заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества.
Участники Марша свободы на проспекте Руставели в Тбилиси
Вчера, 08:48
Протестуют все. В Тбилиси за ночь случилось четыре разных митингаТех, кто выступает за отставку главы МВД, в центре грузинской столицы потеснили противники ЛГБТ.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Габуния - позор грузинского народа и Грузии, он не является сыном Кавказа. Помощник главы Чечни по СМИ Ахмед Дудаев назвал Габунию "недожурналистом", который является "пешкой в чужой игре".
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Скандал вокруг "Рустави 2"Госдума РФРоссияГрузияПолитика
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