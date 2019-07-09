Муж башкирской кассирши примет участие в программе Андрея Малахова

Ранее правоохранители сообщали, что жительница башкирского города Салават Луиза Хайруллина подозревается в хищении более 20 миллионов рублей из банка, где работала старшим кассиром. Она исчезла 27 мая с мужем и двумя детьми восьми и 12 лет, девочки тоже были объявлены в розыск по заявлению родных, которые не могли определить их место нахождения. В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата", суд заочно арестовал ее. Женщину задержали 4 июля в съемной квартире в Казани. МВД РФ отмечало, что с ней была и ее семья.