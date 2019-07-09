В Валенсии эвакуировали крупнейший в Европе океанариум из-за пожара

МАДРИД, 9 июл – РИА Новости. Крупнейший океанариум Европы, расположенный в испанской Валенсии, был эвакуирован из-за пожара, пострадавших нет, сообщают службы по чрезвычайным ситуациям сообщества Валенсия в Крупнейший океанариум Европы, расположенный в испанской Валенсии, был эвакуирован из-за пожара, пострадавших нет, сообщают службы по чрезвычайным ситуациям сообщества Валенсия в Twitter

Огонь был потушен через двадцать минут после возгорания, сообщается в Twitter океанариума. Были эвакуированы 1600 посетителей и 350 сотрудников, сообщил научный консультант океанариума Мануэль Тоария.

Над зданием, расположенным в Городе искусств и наук – знаменитом архитектурном комплексе Валенсии, - был виден огромный столб дыма, свидетельствует фотография, размещенная в Twitter пожарной службы города.