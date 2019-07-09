В Валенсии эвакуировали крупнейший в Европе океанариум из-за пожара

МАДРИД, 9 июл – РИА Новости. Крупнейший океанариум Европы, расположенный в испанской Валенсии, был эвакуирован из-за пожара, пострадавших нет, сообщают службы по чрезвычайным ситуациям сообщества Валенсия в Twitter.
Огонь был потушен через двадцать минут после возгорания, сообщается в Twitter океанариума. Были эвакуированы 1600 посетителей и 350 сотрудников, сообщил научный консультант океанариума Мануэль Тоария.
Fire in Oceanogràfic #Valencia #Spain (Fuego en #oceanografic #Espana 🛑♨️🚨🔥 pic.twitter.com/gQQIMOpoa7— Teacher From PR 🇺🇸🇵🇷 (@MaestroDEPR) 9 июля 2019 г.
Над зданием, расположенным в Городе искусств и наук – знаменитом архитектурном комплексе Валенсии, - был виден огромный столб дыма, свидетельствует фотография, размещенная в Twitter пожарной службы города.
Океанариум занимает площадь 110 тысяч квадратных метров, насчитывает 45 000 животных 500 различных видов. Город наук и искусств – одна из самых известных достопримечательностей не только Валенсии, но и всей Испании.
Servicio de #incendio de una torre prefabricada de tipo cartón piedra en el #Oceanográfico. Interviene Parque Sur con dotación: #BUP, #BNL y #UEX 👨🏼🚒🚒.— BombersAjuntamentValència (@bomberosvlc) 9 июля 2019 г.
🔥Incendio controlado, seguimos trabajando en su extinción.#BombersVLC pic.twitter.com/B4kja9qldO