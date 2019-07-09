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РИА Новости

Заявление Госдумы по Грузии оформят и направят Медведеву

Вчера, 13:23
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 4 июля 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 4 июля 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Решение Госдумы по Грузии во вторник будет оформлено и направлено председателю правительства Дмитрию Медведеву, сообщил журналистам председатель ГД Вячеслав Володин.
"Вы же слышали заявление полномочного представителя правительства Синенко Александра Юрьевича. Он сказал: как только решение будет принято, правительство незамедлительно его рассмотрит. Сегодня уже решение будет оформлено в соответствии с нашими правилами и направлено председателю правительства. А дальше решение за правительством", - сказал Володин.
Во вторник Госдума на пленарном заседании приняла заявление, в котором рекомендовала правительству России рассмотреть целесообразность применения специальных экономических мер в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту РФ. Российские депутаты в своем заявлении категорически осуждают "непрекращающиеся антироссийские провокации" в Грузии и отмечают, что открытые выпады радикальных сил этой страны ведут к дальнейшей деградации российско-грузинских отношений.
В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.
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