Заявление Госдумы по Грузии оформят и направят Медведеву

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Решение Госдумы по Грузии во вторник будет оформлено и направлено председателю правительства Дмитрию Медведеву, сообщил журналистам председатель ГД Вячеслав Володин.

"Вы же слышали заявление полномочного представителя правительства Синенко Александра Юрьевича. Он сказал: как только решение будет принято, правительство незамедлительно его рассмотрит. Сегодня уже решение будет оформлено в соответствии с нашими правилами и направлено председателю правительства. А дальше решение за правительством", - сказал Володин.

Во вторник Госдума на пленарном заседании приняла заявление, в котором рекомендовала правительству России рассмотреть целесообразность применения специальных экономических мер в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту РФ. Российские депутаты в своем заявлении категорически осуждают "непрекращающиеся антироссийские провокации" в Грузии и отмечают, что открытые выпады радикальных сил этой страны ведут к дальнейшей деградации российско-грузинских отношений.