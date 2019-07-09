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РИА Новости

В Кремле сожалеют, что телемост между Россией и Украиной не состоялся

Вчера, 13:19
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В Кремле сожалеют, что телемост между Россией и Украиной не состоялся, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что украинская сторона, очевидно, еще не готова к его проведению.
"В целом мы, безусловно, сожалеем, что этот телемост не состоялся. Мы по-прежнему считаем, что это была очень хорошая и правильная инициатива двух телеканалов, но по всей видимости пока украинская сторона не готова к этому", - сказал Песков журналистам, уточнив, что в случае проведения телемоста российская и украинская стороны могли бы обсудить "все периоды" своих отношений в новейшей истории.
На вопрос о том, не будет ли диалог в формате телемоста на данный момент преждевременным, Песков ответил отрицательно. По его словам, "общение людей никогда не может быть преждевременным".
Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост, ведущими будут Мария Ситтель и Андрей Малахов с российской стороны, Елена Кирик с Василием Головановым – с украинской. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Кроме того, генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост. В понедельник телеканал NewsOne заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес.
Телеведущий Андрей Малахов
Вчера, 13:20
Малахов обратился к Зеленскому по поводу телемоста
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Телемост Россия - УкраинаДмитрий ПесковРоссияУкраинаВ мире
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