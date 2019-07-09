В Кремле сожалеют, что телемост между Россией и Украиной не состоялся

"В целом мы, безусловно, сожалеем, что этот телемост не состоялся. Мы по-прежнему считаем, что это была очень хорошая и правильная инициатива двух телеканалов, но по всей видимости пока украинская сторона не готова к этому", - сказал Песков журналистам, уточнив, что в случае проведения телемоста российская и украинская стороны могли бы обсудить "все периоды" своих отношений в новейшей истории.