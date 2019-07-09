Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-09T13:19Z
https://ria.ru/20190709/1556344967.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155620/39/1556203997_0:336:3044:2048_1036x0_80_0_0_173f22ad3bd27105de0e8858388c87d6.jpg
РИА Новости

Правительство обсудит с бизнесом заявление об экономических мерах к Грузии

Вчера, 13:19
948
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров. 4 июля 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров. 4 июля 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Правительство России обсудит с деловым сообществом, экспертами заявление Госдумы о специальных экономических мерах к Грузии, после чего представит соответствующие предложения президенту РФ, заявил полпред правительства в Думе Александр Синенко.
Госдума на пленарном заседании во вторник обсуждала заявление, в котором рекомендовала правительству РФ рассмотреть целесообразность применения специальных экономических мер в отношении Грузии.
"Оно (заявление) самым оперативным образом будет рассмотрено в правительстве Российской Федерации, и после тщательного и всестороннего обсуждения с деловым сообществом, с экспертным, министерствами, ведомствами будут сформулированы соответствующие предложения о применении специальных экономических мер и направлены президенту Российской Федерации", - сказал Синенко на пленарном заседании Госдумы.
В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.
МИД РФ назвал беспрецедентной по низости выходкой выпады в адрес руководства РФ на ТВ Грузии, оценив их как открытую провокацию грузинских радикальных сил. В министерстве заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества.
Продюсер Андрей Разин
Вчера, 09:02
Группа "Ласковый май" отказалась от концертов в Грузии
2601104
Обсудить 0
Правительство РоссииГосдума РФРоссияГрузияВ мире
Рекомендуем
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали утечку сообщений посла Великобритании в США
РИА
Новости
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 4 июля 2019
Заявление Госдумы по Грузии оформят и направят Медведеву
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков: выходка грузинского телеведущего носит экстремистский характер
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Толстой рассказал о готовящихся во время работы ПАСЕ провокациях против РФ
Лента
новостей
Саломе Зурабишвили
Президент Грузии призвала Россию не реагировать на провокацию радикалов
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Решение по санкциям против Грузии пока не принято, заявил Песков
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов
Неверов прокомментировал призыв Зурабишвили игнорировать оскорбления Путина
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Лукашенко призвал Россию не забывать о текущих проблемах при интеграции
Покупатель берет минеральную воду Боржоми с полки супермаркета
Госдума приняла заявление об экономических мерах против Грузии
Кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили на избирательном участке во время президентских выборов в Тбилиси, Грузия. 28 ноября 2018
Президент Грузии заявила, что страна безопасна для всех иностранцев
Газодобывающее предприятие на Украине
Суд на Украине подтвердил отмену единой цены на газ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Ради уважения со стороны Грузии можно пожертвовать вином, заявил Володин
Георгий Габуния
Руководство "Рустави-2" отказалось увольнять оскорбившего Путина журналиста
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров. 4 июля 2019
Правительство учтет реакцию Путина на идею о мерах против Грузии
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед заседанием Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
Пушков предложил Грузии бесплатно отдавать воду и вино союзникам по НАТО
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:51Трех косаток из "китовой тюрьмы" планируют перевезти к Охотскому морю
02:46Немецкий журналист призвал снести памятник погибшим в бою под Прохоровкой
02:44Саакашвили в ходе драки сломал руку пенсионерке, сообщили СМИ
02:08В Крыму и Закавказье до конца лета пройдут около 100 военных учений
02:07На самом крупном трубопроводе в Перу произошел разлив нефти
02:05Конференция по свободе СМИ пройдет в Лондоне, но без участия RT и Sputnik
01:48У госпитализированных из лагеря в Приморье детей нет ухудшений
01:46США призвали Турцию остановить бурение в территориальных водах Кипра
01:45В США суд дал защите Осиповой 10 дней на оплату пошлины за подачу апелляции
01:44СМИ узнали, во сколько обошлось Пентагону празднование Дня независимости
01:40Депутат от "Хезболлах" назвал санкции США в отношении Ливана унизительными
01:36Легендарный Volkswagen Beetle ушел в историю
01:14В Лондоне на аукционе продали оригинал контракта The Beatles с продюсером
01:06СМИ узнали, сколько заработал Байден за два года после ухода из Белого дома
01:03Постпред Ирана при ООН заявил, что санкции мешают бороться с терроризмом
00:24В ТПП рассказали о влиянии искусственного интеллекта на сферу производства
00:22Грузинские депутаты-оппозиционеры решили посетить Москву
00:13В Сирии семеро детей погибли в результате подрыва мины
00:09"Единая Россия" удержит позиции в заксобраниях, считают эксперты
23:52Греция потребовала от Турции прекратить незаконное бурение в водах Кипра
Лента новостейМолния