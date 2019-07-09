Правительство обсудит с бизнесом заявление об экономических мерах к Грузии

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Правительство России обсудит с деловым сообществом, экспертами заявление Госдумы о специальных экономических мерах к Грузии, после чего представит соответствующие предложения президенту РФ, заявил полпред правительства в Думе Александр Синенко.

"Оно (заявление) самым оперативным образом будет рассмотрено в правительстве Российской Федерации, и после тщательного и всестороннего обсуждения с деловым сообществом, с экспертным, министерствами, ведомствами будут сформулированы соответствующие предложения о применении специальных экономических мер и направлены президенту Российской Федерации", - сказал Синенко на пленарном заседании Госдумы.

В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.