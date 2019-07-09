Решение по санкциям против Грузии пока не принято, заявил Песков

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Госдума РФ проявила единодушие, выступив с инициативой по санкциям против Грузии, но решение принимают кабмин и президент, пока оно не принято, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла заявление, в котором рекомендовала правительству РФ рассмотреть целесообразность применения специальных экономических мер в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту.

"Вы видите, какая жесткая реакция российских парламентариев, причем абсолютное, скажем так, единодушие этой позиции, которую они заняли на фоне вот этого беспрецедентного поведения грузинского телеведущего. Но решение, как вы знаете, принимается правительством и, в конечном (итоге), президентом страны, пока решение не принималось. Мы сразу вас проинформируем", - сказал Песков, отвечая на вопрос о позиции Кремля относительно возможных санкций, которые Госдума может попросить ввести против Грузии.

В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.