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РИА Новости

Решение по санкциям против Грузии пока не принято, заявил Песков

Вчера, 13:18
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Госдума РФ проявила единодушие, выступив с инициативой по санкциям против Грузии, но решение принимают кабмин и президент, пока оно не принято, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла заявление, в котором рекомендовала правительству РФ рассмотреть целесообразность применения специальных экономических мер в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту.
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"Вы видите, какая жесткая реакция российских парламентариев, причем абсолютное, скажем так, единодушие этой позиции, которую они заняли на фоне вот этого беспрецедентного поведения грузинского телеведущего. Но решение, как вы знаете, принимается правительством и, в конечном (итоге), президентом страны, пока решение не принималось. Мы сразу вас проинформируем", - сказал Песков, отвечая на вопрос о позиции Кремля относительно возможных санкций, которые Госдума может попросить ввести против Грузии.
В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.
МИД РФ назвал беспрецедентной по низости выходкой выпады в адрес руководства РФ на ТВ Грузии, оценив их как открытую провокацию грузинских радикальных сил. В министерстве заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества.
18200120
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Дмитрий ПесковРоссияГрузияВ мире
Популярные комментарии
Песков с iPhone xr?! Прикольно))) А в целом, то и ноты протеста достаточно. Тем более, что этот журналист озвучил мнения многих. Ничего страшного не произошло, мелочи жизни.
9 июля, 14:20
Можем Повторить
711115
О чем речь? Один ляпнул, а санкции против всей страны? Тогда санкции против всего мира вводить надо. Кто-то, где-то чем-то всегда недоволен. Это частное мнение одного журналиста.
9 июля, 14:11
ooakwoodash
1000005
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