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РИА Новости
Медиавойны

В ГД назвали отказ аккредитовать RT и Sputnik политикой двойных стандартов

Вчера, 13:18
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал политикой двойных стандартов отказ RT и агентству Sputnik в аккредитации на конференцию по свободе СМИ в Лондоне.
Британские власти недавно отказали в аккредитации на международную конференцию по свободе СМИ телеканалу RT и агентству Sputnik.
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"Необходимо исходить из того, что двойные стандарты сейчас стали совершенно очевидными что в политике Соединенных Штатов Америки по отношению к СМИ, что в политике Великобритании и других стран", - сказал Володин журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать действия британский властей.
Спикер Госдумы также отметил, что запретительные меры в отношении Sputnik противоречат "всем основополагающим правам и свободам".
"Все ранее достигнутые договоренности говорят о том, что мы должны свободу слова гарантировать, доведение информации гарантировать, что наша страна всегда делает и подчеркивает в своей политике. Но как вы видите, есть те страны, которые считают, что им эти международные правила не писаны, они не правы", - сказал Володин.
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Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк свою очередь заявил, что действия Великобритании в отношении представителей российских медиа давно вызывают возмущение и могут характеризоваться исключительно как противоправные.
"Прямое нарушение международных правил работы журналистов, к сожалению, стало нормой для официального Лондона. Британские власти расписываются в своей несостоятельности, опасаясь услышать иную точку зрения на события в стране и мире от независимых СМИ", - цитирует Железняка его пресс-служба.
Он добавил, что позиция Лондона является не только посягательством на свободу слова, но и на право получения информации гражданами Великобритании.
"Обсуждение принципов свободы слова и перспектив развития современных медиа в Великобритании при откровенной травле и политике двойных стандартов в отношении RT и Sputnik со стороны британских властей выглядит фарсом и верхом лицемерия",- подчеркнул парламентарий.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Вчера, 12:54
Симоньян прокомментировала отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT
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