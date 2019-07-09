В ГД назвали отказ аккредитовать RT и Sputnik политикой двойных стандартов

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал политикой двойных стандартов отказ RT и агентству Sputnik в аккредитации на конференцию по свободе СМИ в Лондоне.

Британские власти недавно отказали в аккредитации на международную конференцию по свободе СМИ телеканалу RT и агентству Sputnik.

"Необходимо исходить из того, что двойные стандарты сейчас стали совершенно очевидными что в политике Соединенных Штатов Америки по отношению к СМИ, что в политике Великобритании и других стран", - сказал Володин журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать действия британский властей.

Спикер Госдумы также отметил, что запретительные меры в отношении Sputnik противоречат "всем основополагающим правам и свободам".

"Все ранее достигнутые договоренности говорят о том, что мы должны свободу слова гарантировать, доведение информации гарантировать, что наша страна всегда делает и подчеркивает в своей политике. Но как вы видите, есть те страны, которые считают, что им эти международные правила не писаны, они не правы", - сказал Володин.

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк свою очередь заявил, что действия Великобритании в отношении представителей российских медиа давно вызывают возмущение и могут характеризоваться исключительно как противоправные.

"Прямое нарушение международных правил работы журналистов, к сожалению, стало нормой для официального Лондона. Британские власти расписываются в своей несостоятельности, опасаясь услышать иную точку зрения на события в стране и мире от независимых СМИ", - цитирует Железняка его пресс-служба.

Он добавил, что позиция Лондона является не только посягательством на свободу слова, но и на право получения информации гражданами Великобритании.

"Обсуждение принципов свободы слова и перспектив развития современных медиа в Великобритании при откровенной травле и политике двойных стандартов в отношении RT и Sputnik со стороны британских властей выглядит фарсом и верхом лицемерия",- подчеркнул парламентарий.