Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-09T13:19Z
https://ria.ru/20190709/1556344878.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155529/70/1555297051_0:201:2619:1674_1036x0_80_0_0_1d3779528491f8dc6c8c23711dc93d24.jpg
РИА Новости

В Кремле прокомментировали отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT

Вчера, 13:17
1022
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал квазимероприятием глобальную конференцию по свободе прессы (Global Conference for Media Freedom), которая отказала RT и Sputnik в участии, назвав это решение ярким проявлением абсурдности.
Ранее организаторы Глобальной конференции по свободе прессы, которая состоится в Лондоне 10-11 июля, отказали в аккредитации корреспондентам агентства Sputnik и канала RT.
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Вчера, 12:54
Симоньян прокомментировала отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT
"Это может быть, скажем так, квазиконференция. Никакого серьезного обсуждения свободы прессы в условиях, когда журналистам отказывают в посещении, быть не может. И это самое яркое, наверное, проявление абсурдности происходящего. Причем, эта абсурдность, к сожалению, зачастую в некоторых странах, в том числе в стране, которая принимает это мероприятие, приобретает регулярный и затяжной характер. Мы можем только сожалеть в этой связи", - сказал Песков журналистам.
2520015
Обсудить 1
RTДмитрий ПесковSputnikПолитика
Рекомендуем
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Толстой рассказал о готовящихся во время работы ПАСЕ провокациях против РФ
РИА
Новости
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали утечку сообщений посла Великобритании в США
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Симоньян прокомментировала отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT
Здание МИД Великобритании в Лондоне
Лондон назвал причину отказа в доступе Sputnik и RT на форум по свободе СМИ
Лента
новостей
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
В ГД назвали отказ аккредитовать RT и Sputnik политикой двойных стандартов
Саломе Зурабишвили
Президент Грузии призвала Россию не реагировать на провокацию радикалов
Покупатель берет минеральную воду Боржоми с полки супермаркета
Госдума приняла заявление об экономических мерах против Грузии
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков: выходка грузинского телеведущего носит экстремистский характер
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам участия в неформальной встрече глав МИД стран — участниц ОБСЕ. 9 июля 2019
Лавров прокомментировал идею Зеленского о встрече в Минске
В Крыму на пляж вынесло утопленника с гирей на теле
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров. 4 июля 2019
Правительство обсудит с бизнесом заявление об экономических мерах к Грузии
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов
Неверов прокомментировал призыв Зурабишвили игнорировать оскорбления Путина
Сенатор Владимир Джабаров
Джабаров: на летней сессии ПА ОБСЕ Россия столкнулась с небывалой агрессией
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков назвал спор между "Транснефтью" и "Роснефтью" корпоративным вопросом
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Ради уважения со стороны Грузии можно пожертвовать вином, заявил Володин
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:51Трех косаток из "китовой тюрьмы" планируют перевезти к Охотскому морю
02:46Немецкий журналист призвал снести памятник погибшим в бою под Прохоровкой
02:44Саакашвили в ходе драки сломал руку пенсионерке, сообщили СМИ
02:08В Крыму и Закавказье до конца лета пройдут около 100 военных учений
02:07На самом крупном трубопроводе в Перу произошел разлив нефти
02:05Конференция по свободе СМИ пройдет в Лондоне, но без участия RT и Sputnik
01:48У госпитализированных из лагеря в Приморье детей нет ухудшений
01:46США призвали Турцию остановить бурение в территориальных водах Кипра
01:45В США суд дал защите Осиповой 10 дней на оплату пошлины за подачу апелляции
01:44СМИ узнали, во сколько обошлось Пентагону празднование Дня независимости
01:40Депутат от "Хезболлах" назвал санкции США в отношении Ливана унизительными
01:36Легендарный Volkswagen Beetle ушел в историю
01:14В Лондоне на аукционе продали оригинал контракта The Beatles с продюсером
01:06СМИ узнали, сколько заработал Байден за два года после ухода из Белого дома
01:03Постпред Ирана при ООН заявил, что санкции мешают бороться с терроризмом
00:24В ТПП рассказали о влиянии искусственного интеллекта на сферу производства
00:22Грузинские депутаты-оппозиционеры решили посетить Москву
00:13В Сирии семеро детей погибли в результате подрыва мины
00:09"Единая Россия" удержит позиции в заксобраниях, считают эксперты
23:52Греция потребовала от Турции прекратить незаконное бурение в водах Кипра
Лента новостейМолния