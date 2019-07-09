В Кремле прокомментировали отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT

"Это может быть, скажем так, квазиконференция. Никакого серьезного обсуждения свободы прессы в условиях, когда журналистам отказывают в посещении, быть не может. И это самое яркое, наверное, проявление абсурдности происходящего. Причем, эта абсурдность, к сожалению, зачастую в некоторых странах, в том числе в стране, которая принимает это мероприятие, приобретает регулярный и затяжной характер. Мы можем только сожалеть в этой связи", - сказал Песков журналистам.