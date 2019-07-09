В Крыму на пляж вынесло утопленника с гирей на теле

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Утопленника с гирей, привязанной к телу, вынесло на один из пляжей курортного поселка Николаевка Симферопольского района, сообщили в пресс-службе крымского управления Следственного комитета РФ.

"Тело прибило к берегу, после чего его обнаружили люди. К телу была привязана гиря. Данные устанавливаются. Выясняются все детали происшествия", - сказали РИА Новости в ведомстве.