США вряд ли допустят дефолт, заявил экономист

ЛОНДОН, 9 июл – РИА Новости, Наталья Копылова. Власти США вряд ли допустят ситуацию дефолта по своим государственным долговым бумагам, времени для решения вопроса еще достаточно, сообщил РИА Новости главный экономист Renaissance Capital Чарльз Робертсон.
Согласно прогнозу аналитического вашингтонского Центра двухпартийной политики, США могут столкнуться с дефолтом уже в первой половине сентября, единственный способ исключить возможность дефолта в этом году - это повышение потолка госдолга в ближайшие недели.
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По его словам, США не допустят такой ситуации. "Не дефолт, нет. Возможно, они проведут несколько дней или недель в политических баталиях между Трампом и Конгрессом…", - прокомментировал экономист, добавив, что времени для поиска выхода из ситуации еще достаточно.