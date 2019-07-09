США вряд ли допустят дефолт, заявил экономист

Согласно прогнозу аналитического вашингтонского Центра двухпартийной политики, США могут столкнуться с дефолтом уже в первой половине сентября, единственный способ исключить возможность дефолта в этом году - это повышение потолка госдолга в ближайшие недели.

По его словам, США не допустят такой ситуации. "Не дефолт, нет. Возможно, они проведут несколько дней или недель в политических баталиях между Трампом и Конгрессом…", - прокомментировал экономист, добавив, что времени для поиска выхода из ситуации еще достаточно.