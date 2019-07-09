Выступление Путина на саммите GMIS. Прямая трансляция

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Владимир Путин выступает на пленарном заседании Глобального саммита по производству и индустриализации (GMIS), который проходит на полях десятого международного форума "Иннопром-2019" в Екатеринбурге.

Промышленная выставка "Иннопром" открылась в понедельник и продлится по 11 июля, ее главная тема — "Цифровое производство: интегрированные решения". Страной-партнером стала Турция.

Деловая программа включает в себя 12 тематических треков и четыре международных промышленных форума в сотрудничестве с Германией, Турцией, Австрией и Францией. Всего запланировано более 150 мероприятий.