Девять пострадавших в ДТП в Абхазии россиян находятся в больнице

СУХУМ, 9 июл - РИА Новости. Девять россиян, пострадавших в ДТП под Пицундой в Абхазии, находятся в больнице, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в республике Денис Лавриков.
Авария произошла в понедельник. По данным МВД, маршрутка, в которой находились 15 пассажиров, в результате ДТП опрокинулась на бок. Пассажиры получили ушибы и порезы от разбитого стекла.
"Сейчас этим вопросом занимается консульский отдел посольства в Гагре. Что касается пострадавших россиян, их девять. В настоящее время они госпитализированы. Наш сотрудник консульского отдела навещает их, держит с ними постоянную связь" - сказал Лавриков.
По его словам, посольство уведомило об инциденте ситуационный кризисный центр МИД России и центр медицины катастроф.
"В тяжелом состоянии людей нет, поэтому экстренная специальная транспортировка не требуется" - добавил собеседник агентства.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД, после столкновения микроавтобуса Volkswagen и легкового автомобиля 15 пассажиров маршрутки и водители были направлены в медучреждения Гагрского района.
"После осмотра отпущены шесть пассажиров и оба водителя, а девять человек оставлены под наблюдением медиков" - сказали в МВД. По факту ДТП проводится доследственная проверка.
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