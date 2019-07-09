Девять пострадавших в ДТП в Абхазии россиян находятся в больнице

СУХУМ, 9 июл - РИА Новости. Девять россиян, пострадавших в ДТП под Пицундой в Абхазии, находятся в больнице, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в республике Денис Лавриков.

Авария произошла в понедельник. По данным МВД, маршрутка, в которой находились 15 пассажиров, в результате ДТП опрокинулась на бок. Пассажиры получили ушибы и порезы от разбитого стекла.

"Сейчас этим вопросом занимается консульский отдел посольства в Гагре. Что касается пострадавших россиян, их девять. В настоящее время они госпитализированы. Наш сотрудник консульского отдела навещает их, держит с ними постоянную связь" - сказал Лавриков.

По его словам, посольство уведомило об инциденте ситуационный кризисный центр МИД России и центр медицины катастроф.

"В тяжелом состоянии людей нет, поэтому экстренная специальная транспортировка не требуется" - добавил собеседник агентства.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД, после столкновения микроавтобуса Volkswagen и легкового автомобиля 15 пассажиров маршрутки и водители были направлены в медучреждения Гагрского района.