Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-09T13:09Z
https://ria.ru/20190709/1556344486.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Девять пострадавших в ДТП в Абхазии россиян находятся в больнице

Вчера, 13:09
5605
СУХУМ, 9 июл - РИА Новости. Девять россиян, пострадавших в ДТП под Пицундой в Абхазии, находятся в больнице, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в республике Денис Лавриков.
Авария произошла в понедельник. По данным МВД, маршрутка, в которой находились 15 пассажиров, в результате ДТП опрокинулась на бок. Пассажиры получили ушибы и порезы от разбитого стекла.
"Сейчас этим вопросом занимается консульский отдел посольства в Гагре. Что касается пострадавших россиян, их девять. В настоящее время они госпитализированы. Наш сотрудник консульского отдела навещает их, держит с ними постоянную связь" - сказал Лавриков.
По его словам, посольство уведомило об инциденте ситуационный кризисный центр МИД России и центр медицины катастроф.
Микроавтобус, пострадавший в ДТП под Красноярском. 8 июля 2019
8 июля, 17:59
В Красноярском крае в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали шесть человек
"В тяжелом состоянии людей нет, поэтому экстренная специальная транспортировка не требуется" - добавил собеседник агентства.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД, после столкновения микроавтобуса Volkswagen и легкового автомобиля 15 пассажиров маршрутки и водители были направлены в медучреждения Гагрского района.
"После осмотра отпущены шесть пассажиров и оба водителя, а девять человек оставлены под наблюдением медиков" - сказали в МВД. По факту ДТП проводится доследственная проверка.
Автомобили скорой помощи и полиции в Армении
8 июля, 17:27
МЧС Армении сообщило о гибели россиянина в ДТП
311231
Обсудить 1
АбхазияРоссияВ мире
Рекомендуем
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
РИА
Новости
Назван самый частый способ кражи денег с банковских карт россиян
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
Муж башкирской кассирши проиграл похищенные ею деньги, сообщил источник
Президент РФ Владимир Путин
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский на праздновании Дня ВМС Украины в Одессе. 7 июля 2019
Зеленский допустил возможность особого статуса русского языка в Донбассе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам участия в неформальной встрече глав МИД стран — участниц ОБСЕ. 9 июля 2019
Лавров прокомментировал идею Зеленского о встрече в Минске
Кадр из сериала Игра престолов
Недовольные фанаты мстят сценаристам "Игры престолов"
Президент РФ Владимир Путин во время открытия II Глобального саммита по производству и индустриализации GMIS-2019
Путин напомнил грузинским властям историю отношений с абхазами и осетинами
Высотка на Котельнической набережной
В Гидрометцентре рассказали о погоде во второй половине июля
Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям
В Абхазии девять человек госпитализировали после ДТП с маршруткой
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
Пропавшую на Крите женщину-биолога нашли мертвой в пещере
В Крыму на пляж вынесло утопленника с гирей на теле
Вид города Анадырь
Названы регионы с самыми высокими доходами населения
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:51Трех косаток из "китовой тюрьмы" планируют перевезти к Охотскому морю
02:46Немецкий журналист призвал снести памятник погибшим в бою под Прохоровкой
02:44Саакашвили в ходе драки сломал руку пенсионерке, сообщили СМИ
02:08В Крыму и Закавказье до конца лета пройдут около 100 военных учений
02:07На самом крупном трубопроводе в Перу произошел разлив нефти
02:05Конференция по свободе СМИ пройдет в Лондоне, но без участия RT и Sputnik
01:48У госпитализированных из лагеря в Приморье детей нет ухудшений
01:46США призвали Турцию остановить бурение в территориальных водах Кипра
01:45В США суд дал защите Осиповой 10 дней на оплату пошлины за подачу апелляции
01:44СМИ узнали, во сколько обошлось Пентагону празднование Дня независимости
01:40Депутат от "Хезболлах" назвал санкции США в отношении Ливана унизительными
01:36Легендарный Volkswagen Beetle ушел в историю
01:14В Лондоне на аукционе продали оригинал контракта The Beatles с продюсером
01:06СМИ узнали, сколько заработал Байден за два года после ухода из Белого дома
01:03Постпред Ирана при ООН заявил, что санкции мешают бороться с терроризмом
00:24В ТПП рассказали о влиянии искусственного интеллекта на сферу производства
00:22Грузинские депутаты-оппозиционеры решили посетить Москву
00:13В Сирии семеро детей погибли в результате подрыва мины
00:09"Единая Россия" удержит позиции в заксобраниях, считают эксперты
23:52Греция потребовала от Турции прекратить незаконное бурение в водах Кипра
Лента новостейМолния