СМИ сообщили об обыске в женералитете Каталонии

МАДРИД, 9 июл – РИА Новости. Гражданская Гвардия Испании проводит обыски в женералитете Каталонии, сообщает газета Гражданская Гвардия Испании проводит обыски в женералитете Каталонии, сообщает газета La Vanguardia

Помимо женералитета обыски проходят в совете по иностранным делам и совете по вопросам труда – на основании постановления суда №13 Барселоны, расследующего проведение референдума о независимости в 2017 году, признанного незаконным Конституционным судом Испании.

Согласно судебному постановлению, для дачи показаний вызваны ряд свидетелей, в том числе бывший представитель женералитета в Швейцарии Мануэль Манонельес. Он должен явиться в суд 19 июля.

В так называемом референдуме о независимости, который провели каталонские власти 1 октября 2017 года, приняли участие 42% населения, 90% которых проголосовали за отделение автономного сообщества от Испании. Правительство Испании и Конституционный суд признали голосование незаконным. Основываясь на результатах "референдума", каталонский парламент 27 октября провозгласил независимость. На следующий день правительство страны с согласия сената ввело прямое правление в автономном сообществе, отстранив от власти женералитет и распустив парламент.

"Каталонское дело" рассматривают несколько судебных инстанций страны. Обвиняемым по процессу, которое ведет суд №13 Барселоны, инкриминируют преступления, связанные с незаконным присвоением государственных средств, неподчинением, фальсификацией документов и мошенничеством. Среди фигурантов дела - нынешний директор каталонского телеканала TV3 Висент Санчис, директор радиостанции Catalunya Radio Сауль Гордильо и бывший директор представительства правительства Каталонии в ЕС Амадеу Альтафах.

В Верховном суде Испании в июне завершились слушания по делу 12 обвиняемых, в том числе бывшего заместителя председателя женералитета Ориола Жункераса, ряда бывших членов каталонского правительства, бывшего спикера каталонского парламента Карме Форкадель, общественных активистов Жорди Санчеса и Жорди Куишара. Девяти политикам предъявлены обвинения в организации восстания.