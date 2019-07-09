В Саратове при пожаре в общежитии погибли два человека

САРАТОВ, 9 июл - РИА Новости. Пожар в жилом трехэтажном общежитии в Заводском районе Саратова во вторник унес жизни двух человек, проводится проверка, сообщило областное СУСК.

"По предварительным данным, 9 июля около 2.00 (1.00 мск) жители трехэтажного общежития на улице Азина заметили задымление общего коридора и вызвали сотрудников пожарной службы. Прибывшие пожарные обследовали дом и установили, что возгорание возникло в одной из комнат на третьем этаже. После тушения огня в помещении обнаружены тела двоих мужчин", - говорится в сообщении.

Следователи предварительно установили, что одним из погибших является 50-летний квартиросъемщик сгоревшей комнаты, личность второго мужчины устанавливается. СК в качестве основной версии о причине пожара рассматривает неосторожное обращение с огнем во время курения.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, добавили в ведомстве.