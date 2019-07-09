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РИА Новости

В Саратове при пожаре в общежитии погибли два человека

Вчера, 13:06
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САРАТОВ, 9 июл - РИА Новости. Пожар в жилом трехэтажном общежитии в Заводском районе Саратова во вторник унес жизни двух человек, проводится проверка, сообщило областное СУСК.
"По предварительным данным, 9 июля около 2.00 (1.00 мск) жители трехэтажного общежития на улице Азина заметили задымление общего коридора и вызвали сотрудников пожарной службы. Прибывшие пожарные обследовали дом и установили, что возгорание возникло в одной из комнат на третьем этаже. После тушения огня в помещении обнаружены тела двоих мужчин", - говорится в сообщении.
Следователи предварительно установили, что одним из погибших является 50-летний квартиросъемщик сгоревшей комнаты, личность второго мужчины устанавливается. СК в качестве основной версии о причине пожара рассматривает неосторожное обращение с огнем во время курения.
По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, добавили в ведомстве.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава, в результате пожара также пострадали четыре человека, включая трехлетнего ребенка. Собеседница агентства отметила, что госпитализация потребовалась только 55-летнему жильцу общежития, у которого в связи с пожаром резко ухудшилось самочувствие, его состояние врачи оценивают как тяжелое.
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