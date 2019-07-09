Лукашенко не планирует "что-то тайно решать" с Путиным на Валааме

МИНСК, 9 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в запланированном посещении Валаама вместе с главой российского государства Владимиром Путиным нет никакой конспирологии и тайн.

"Уже все газеты у нас, особенно оппозиционные (пишут о предстоящих переговорах - ред.): что они (президенты Белоруссии и РФ - ред.) будут тайно решать на Валааме? Да мы не собираемся на Валааме что-то тайно решать. Это президента России предложение показать мне, это (монастырь - ред.) наша православная святыня, я там просто должен побывать", - сказал Лукашенко во вторник в Минске во время встречи с госсекретарем Союзного государства Белоруссии и России Григорием Рапотой.

По его словам, "ничего тайного" в этом посещении нет. Вместе с тем Лукашенко пояснил, что понимает причину таких домыслов, которой является отсутствие информации о ходе переговоров по дальнейшей интеграции Белоруссии и России. "Но коль нет подвижек, мы ничего не говорим - тогда это (рассматривается - ред.) как конспирология", - отметил Лукашенко.