Задержанные в аэропорту в Канкуне молодожены из Краснодара вернулись домой

СОЧИ, 9 июл – РИА Новости. Молодожены из Краснодара, отправившиеся в Мексику в свадебное путешествие и задержанные без объяснения причин на несколько суток в аэропорту в Мексике, вернулись домой, сообщила РИА Новости невеста Оксана Боровская.

Более 20 человек с паспортами РФ прилетели в мексиканский Канкун, но их не пустили через пограничный контроль. По информации посольства России, местная миграционная служба решила, что цели поездки не соответствуют. Сейчас дипломаты устанавливают точные причины недопуска граждан с российскими паспортами. Среди задержанных туристов оказалась молодая пара из Краснодара Оксана Боровская и Андрей Клочков, полетевшая в Мексику в свадебное путешествие. По словам девушки, причину их задержания на границе и возврата в Россию им так и не сообщили.

"Двое суток мы там сидели, и на третьи нас выпустили. У них ответ был один для всех: "Проблема с документами". Они ничего не спрашивали, ничего больше не объясняли, общаться с нами не хотели… Посольство с нами не связывалось… Они сказали: "Мы вас отправим ближайшим самолетом, если на нем будут места и если ваша авиакомпания договорится, чтобы вас отвезли…" Сейчас мы уже дома, в Краснодаре", - рассказала Боровская.

Она добавила, что пометки о депортации у туристов в паспорте нет, и им сообщили, что через пять месяцев россияне могут снова приехать в Мексику, но желания вернуться туда у молодых людей нет. Кроме того оказался потерян их багаж со свадебным платьем, заявление о розыске которого подали туристы. Пытаются молодожены вернуть и деньги за несостоявшуюся поездку.

"Я написала в турагентство по поводу возврата денег, нам сказали прийти в офис и написать претензию к туроператору. Сейчас разбираемся, почему к оператору, когда договор у нас с ними, а не с оператором. Чтобы минимизировали затраты наши, какую-то часть вернули. Будем разбираться", - добавила Боровская.