Задержанные в аэропорту в Канкуне молодожены из Краснодара вернулись домой

СОЧИ, 9 июл – РИА Новости. Молодожены из Краснодара, отправившиеся в Мексику в свадебное путешествие и задержанные без объяснения причин на несколько суток в аэропорту в Мексике, вернулись домой, сообщила РИА Новости невеста Оксана Боровская.
Более 20 человек с паспортами РФ прилетели в мексиканский Канкун, но их не пустили через пограничный контроль. По информации посольства России, местная миграционная служба решила, что цели поездки не соответствуют. Сейчас дипломаты устанавливают точные причины недопуска граждан с российскими паспортами. Среди задержанных туристов оказалась молодая пара из Краснодара Оксана Боровская и Андрей Клочков, полетевшая в Мексику в свадебное путешествие. По словам девушки, причину их задержания на границе и возврата в Россию им так и не сообщили.
"Двое суток мы там сидели, и на третьи нас выпустили. У них ответ был один для всех: "Проблема с документами". Они ничего не спрашивали, ничего больше не объясняли, общаться с нами не хотели… Посольство с нами не связывалось… Они сказали: "Мы вас отправим ближайшим самолетом, если на нем будут места и если ваша авиакомпания договорится, чтобы вас отвезли…" Сейчас мы уже дома, в Краснодаре", - рассказала Боровская.
Она добавила, что пометки о депортации у туристов в паспорте нет, и им сообщили, что через пять месяцев россияне могут снова приехать в Мексику, но желания вернуться туда у молодых людей нет. Кроме того оказался потерян их багаж со свадебным платьем, заявление о розыске которого подали туристы. Пытаются молодожены вернуть и деньги за несостоявшуюся поездку.
"Я написала в турагентство по поводу возврата денег, нам сказали прийти в офис и написать претензию к туроператору. Сейчас разбираемся, почему к оператору, когда договор у нас с ними, а не с оператором. Чтобы минимизировали затраты наши, какую-то часть вернули. Будем разбираться", - добавила Боровская.
Как сообщало посольство, по прибытии нескольких туристических групп в Мексику миграционная служба установила, что у троих россиян профиль не соответствует туристам. Как отметили в посольстве, такая ситуация могла сложиться, если прибывшие не смогли подтвердить бронь отеля, показать обратные билеты или доказать наличие средств для пребывания в стране. Еще троим вообще запрещен въезд в Мексику, они находятся в "черном списке". Еще у четверых пассажиров из той группы паспорта российские, но они прибыли из Узбекистана. Миграционная служба считает, что их паспорта вообще могут быть фальшивыми, добавили дипломаты.