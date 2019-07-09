Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-09T12:58Z
https://ria.ru/20190709/1556343986.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/148637/52/1486375289_0:35:3518:2014_1036x0_80_0_0_00fc26f11f929b0d336d69b633a075e9.jpg
РИА Новости

ГП проверит сообщения об утечке персональных данных клиентов банков

Вчера, 12:58
326
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Генеральная прокуратура России проводит проверку по факту утечки в интернете персональной информации россиян, в том числе клиентов банков, заявил во вторник официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.
"В мае и июне 2019 года Генпрокуратура России с привлечением Роскомнадзора организовала проверку сведений, которые опубликовали различные интернет-издания, а также крупные электронные торговые площадки и банки, о персональных данных граждан России. Сейчас проверка еще идет. По ее результатам будет решен вопрос о принятии мер реагирования", - сказал Куренной во время передачи "Вопрос с пристрастием" на официальном интернет-канале ведомства "Эфир".
Ранее "Коммерсант" сообщил, что данные клиентов ОТП Банка, Альфа-банка и "Хоум Кредит Банка" оказались в открытом доступе. По информации издания, в общей сложности базы содержат данные примерно 900 тысяч россиян. Базы были выложены в конце мая, данные в них собирались несколько лет назад, но существенная часть информации по-прежнему актуальна, писала газета. Роскомнадзор запросил информацию по возможной утечке данных клиентов банков для анализа ситуации.
Самолет авиакомпании British Airways совершает посадку в аэропорту Хитроу
8 июля, 17:06
British Airways намерена опротестовать штраф за утечку данных клиентов
410020
Обсудить 0
Александр КуреннойРоскомнадзорГенеральная прокуратура РФРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Газодобывающее предприятие на Украине
Суд на Украине подтвердил отмену единой цены на газ
РИА
Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле сожалеют, что телемост между Россией и Украиной не состоялся
Снятие денег с банковской карты
Госдума во втором чтении приняла проект о штрафах за "зарплатное рабство"
Сторонники правительства национального согласия в Триполи, Ливия
Более тысячи человек погибли в боях вокруг ливийского Триполи
Лента
новостей
Молоток на одном из аукционов. Архивное фото
В Японии на аукционе продали гроздь винограда за 11 тысяч долларов
"Роснефть" сократила добычу из-за действий "Транснефти"
Здание МИД Великобритании в Лондоне
Лондон назвал причину отказа в доступе Sputnik и RT на форум по свободе СМИ
Международный аэропорт Краснодар
Задержанные в аэропорту в Канкуне молодожены из Краснодара вернулись домой
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Толстой рассказал о готовящихся во время работы ПАСЕ провокациях против РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
В ГД назвали отказ аккредитовать RT и Sputnik политикой двойных стандартов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Аксенов уволил директора "Крымавтотранса" за нелегальные перевозки
В Перми покупатели магазина задержали мужчину, напавшего на кассиршу
Европейский Суд по Правам Человека в Страсбурге
ЕСПЧ вынес первое решение по делу о бытовом насилии в России
Диск с заданиями единого государственного экзамена
На сайте с результатами ЕГЭ выявили незаконный сбор персональных данных
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали утечку сообщений посла Великобритании в США
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:51Трех косаток из "китовой тюрьмы" планируют перевезти к Охотскому морю
02:46Немецкий журналист призвал снести памятник погибшим в бою под Прохоровкой
02:44Саакашвили в ходе драки сломал руку пенсионерке, сообщили СМИ
02:08В Крыму и Закавказье до конца лета пройдут около 100 военных учений
02:07На самом крупном трубопроводе в Перу произошел разлив нефти
02:05Конференция по свободе СМИ пройдет в Лондоне, но без участия RT и Sputnik
01:48У госпитализированных из лагеря в Приморье детей нет ухудшений
01:46США призвали Турцию остановить бурение в территориальных водах Кипра
01:45В США суд дал защите Осиповой 10 дней на оплату пошлины за подачу апелляции
01:44СМИ узнали, во сколько обошлось Пентагону празднование Дня независимости
01:40Депутат от "Хезболлах" назвал санкции США в отношении Ливана унизительными
01:36Легендарный Volkswagen Beetle ушел в историю
01:14В Лондоне на аукционе продали оригинал контракта The Beatles с продюсером
01:06СМИ узнали, сколько заработал Байден за два года после ухода из Белого дома
01:03Постпред Ирана при ООН заявил, что санкции мешают бороться с терроризмом
00:24В ТПП рассказали о влиянии искусственного интеллекта на сферу производства
00:22Грузинские депутаты-оппозиционеры решили посетить Москву
00:13В Сирии семеро детей погибли в результате подрыва мины
00:09"Единая Россия" удержит позиции в заксобраниях, считают эксперты
23:52Греция потребовала от Турции прекратить незаконное бурение в водах Кипра
Лента новостейМолния