ГП проверит сообщения об утечке персональных данных клиентов банков

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Генеральная прокуратура России проводит проверку по факту утечки в интернете персональной информации россиян, в том числе клиентов банков, заявил во вторник официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

"В мае и июне 2019 года Генпрокуратура России с привлечением Роскомнадзора организовала проверку сведений, которые опубликовали различные интернет-издания, а также крупные электронные торговые площадки и банки, о персональных данных граждан России. Сейчас проверка еще идет. По ее результатам будет решен вопрос о принятии мер реагирования", - сказал Куренной во время передачи "Вопрос с пристрастием" на официальном интернет-канале ведомства "Эфир".