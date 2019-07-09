Симоньян прокомментировала отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление британского МИД о причинах отказа в аккредитации RT и агентства Sputnik на конференцию по свободе СМИ.

"Британский МИД о том, почему нас не пустили на конференцию по свободе слова в Лондоне: "Мы не аккредитовали RT и Sputnik из-за их активной роли в распространении дезинформации". Ни одного примера этой дезинформации они, конечно, так и не привели", — написала она в Telegram-канале .

Симоньян отметила, что можно припомнить, как МИД Великобритании "стыдливо потер пост про российское происхождение вещества, которым отравили Скрипалей".

"Или как Би-би-си пытались найти "русский след" — хоть какой-нибудь, хоть завалящий — на протестах "желтых жилетов" в Париже. Редакция требует крови, че", — заключила она.

Симоньян 5 июля сообщила, что британский МИД отказал в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе прессы в Лондоне. По ее словам, организаторы сообщили, что свободных мест не осталось. Российское посольство в Великобритании заявило, что считает это решение дискриминацией со стороны британского МИД.

Лондон и ранее пытался препятствовать деятельности российских СМИ. Так, после инцидента со Скрипалями британские парламентарии призвали правительство отозвать у RT лицензию на вещание.

Весной 2018 года медиарегулятор Ofcom начал расследования по десяти материалам телеканала, привязав семь из них к событиям в Солсбери, не имеющим отношения к RT. Журналист газеты The Guardian сутки смотрел эфир канала по "делу Скрипалей", но вынужден был признать, что "информация о событиях в целом подавалась как есть".