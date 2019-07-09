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РИА Новости

В лагере в Приморье двадцать детей заболели острой кишечной инфекцией

Вчера, 12:53
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ВЛАДИВОСТОК, 9 июл – РИА Новости. Двадцать детей и один взрослый заболели острой кишечной инфекцией в летнем лагере "Юный рыбак" в Лазовском районе Приморья, проводится проверка, сообщает администрация края.
"В муниципальном автономном учреждении "Детский загородный оздоровительный лагерь "Юный рыбак" зарегистрирован очаг групповой заболеваемости острыми кишечными инфекциями среди детей. Всего по состоянию на 9 июля зарегистрирован 21 случай, в том числе 20 случаев заболеваний среди детей и 1 случай среди взрослых (вожатая). Возраст заболевших 7-14 лет, заболеваемость регистрируется в 5 отрядах из 5", - говорится в сообщении.
Предварительный диагноз – гастроэнтерит неустановленной этиологии, средней степени.
По данным властей, в выходные в лагере был родительский день, также ребята купались. Для постановки точного диагноза специалисты ждут результатов подтвержденных лабораторных исследований.
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В лагере работают представители территориального управления Роспотребнадзора и центра гигиены эпидемиологии Приморского края. Они уже отобрали материал для лабораторных исследований. Проводятся противоэпидемиологические мероприятия и расследование.
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