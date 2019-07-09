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РИА Новости

Лондон назвал причину отказа в доступе Sputnik и RT на форум по свободе СМИ

Вчера, 12:46
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкЗдание МИД Великобритании в Лондоне
Здание МИД Великобритании в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. В МИД Великобритании назвали причину отказа RT и Sputnik в аккредитации на конференцию по свободе СМИ в Лондоне.

"Мы не аккредитовали RT и Sputnik из-за их активного участия в распространении дезинформации", — приводит издание Press Gazette слова представителя Форин-офиса.

Ранее организаторы Глобальной конференции по свободе прессы (Global Conference for Media Freedom) отказали в аккредитации телеканалу RT и агентству Sputnik.
По словам главного редактора МИА "Россия Сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, команда, которая занимается аккредитацией прессы на мероприятие, сообщила, что свободных мест не осталось. Российское посольство в Британии назвало это решение дискриминацией со стороны Лондона.
Форум по свободе прессы пройдет в Лондоне с 10 по 11 июля. Организатором выступает британский МИД и правительство Канады.
Офис телеканала RT
7 июля, 14:29
Пушков прокомментировал отказ в аккредитации RT на форум по свободе СМИ
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