Июнь нынешнего года могут признать рекордно жарким в Северном полушарии

"Июль 2019 года может быть признан самым жарким за всю историю наблюдения в Северном полушарии", - сказал Вильфанд во вторник на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". По его словам, точно об этом можно будет говорить через месяц, когда метеорологи уточнят свои данные. "Сейчас ему составляет конкуренцию июнь 2016 года", - добавил Вильфанд.