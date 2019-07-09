Июнь нынешнего года могут признать рекордно жарким в Северном полушарии

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Июнь нынешнего года претендует на то, чтобы стать самым знойным первым месяцем лета в истории метеонаблюдений в Северном полушарии, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Июль 2019 года может быть признан самым жарким за всю историю наблюдения в Северном полушарии", - сказал Вильфанд во вторник на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". По его словам, точно об этом можно будет говорить через месяц, когда метеорологи уточнят свои данные. "Сейчас ему составляет конкуренцию июнь 2016 года", - добавил Вильфанд.
Экстремальная жара установилась нынешним летом в Европе. Многие европейские страны присвоили длящемуся периоду жары высочайшие уровни опасности.
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