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РИА Новости

Июнь нынешнего года могут признать рекордно жарким в Северном полушарии

Вчера, 12:44
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". 18 октября 2017
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 18 октября 2017
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Июнь нынешнего года претендует на то, чтобы стать самым знойным первым месяцем лета в истории метеонаблюдений в Северном полушарии, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Июль 2019 года может быть признан самым жарким за всю историю наблюдения в Северном полушарии", - сказал Вильфанд во вторник на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". По его словам, точно об этом можно будет говорить через месяц, когда метеорологи уточнят свои данные. "Сейчас ему составляет конкуренцию июнь 2016 года", - добавил Вильфанд.
Экстремальная жара установилась нынешним летом в Европе. Многие европейские страны присвоили длящемуся периоду жары высочайшие уровни опасности.
Вид на город Хабаровск
8 июля, 09:44
В Хабаровск пришла тридцатиградусная жара
111001
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ПогодаРоман ВильфандГидрометцентрЕвропаРоссияОбщество
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