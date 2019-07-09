Жена "мясного короля" обвинила таксиста в гибели своего сына

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. ДТП в центре Москвы, в котором погиб сын известного бизнесмена Владимира Маругова Александр, произошло по вине таксиста, который начал разворот перед колонной мотоциклистов, заявила РИА Новости мать погибшего — известная поэтесса Татьяна Маругова.

Авария случилась в ночь на понедельник на Фрунзенской набережной: легковушка и мотоцикл после столкновения загорелись, оба водителя попали в больницу, но мотоциклиста врачи спасти не смогли.

"Погиб. Столкновение с такси. Ехал в колонне из четырех байков. Был первым. Таксист нарушил правила. Он [Александр] умер на операционном столе. Сейчас назначена судмедэкспертиза", - сказала Маругова.

По словам матери погибшего, сейчас семья решает, где и когда будет похоронен ее сын.

В пресс-службе столичного управления ГИБДД агентству подтвердили факт аварии с мотоциклистом на Фрунзенской набережной, но не уточнили детали.