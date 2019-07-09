Центр подготовки волонтеров ЦФО к 75-летию Победы открылся в Курске

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Координационный центр Центрального федерального округа по подготовке добровольцев к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне открылся 5 июля в выставочном центре "Курск – Город воинской славы", сообщает пресс-служба ВОД "Волонтеры Победы".

Центр займется разработкой методических пособий для добровольцев ЦФО, информированием о возможности стать волонтером, обучением, помощью во взаимодействии с органами государственной власти, а также работой по проекту "Международная команда волонтеров 75-летия Победы".

Курская область стала одним из восьми регионов – победителей всероссийского конкурса, который проводился движением "Волонтеры Победы" и Федеральным агентством по делам молодежи.

"Мы гордимся тем, что нам посчастливилось родиться на этой земле. Именно поэтому движение "Волонтеры Победы" у нас получило большой отклик среди молодежи. Я рад, что благодаря вашим стараниям и знаниям нам посчастливилось получить статус окружного центра по подготовке добровольцев к 75-летию Победы", – заявил врио губернатора Курской области Роман Старовойт.

Руководитель ВОД "Волонтеры Победы", член центрального штаба ОНФ Ольга Амельченкова в свою очередь отметила, что регион не случайно стал центром подготовки волонтеров всего Центрального федерального округа.

"Я уверена, что при поддержке руководства региона и наставничестве ветеранов Великой Отечественной войны мы сделаем все необходимое, чтобы сохранить память о великом подвиге во время Курской битвы и помочь в организации юбилейного года Победы", – сказала она.

Роль молодых активистов в развитии патриотического воспитания также подчеркнул руководитель Исполкома Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской.