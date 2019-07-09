Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-09T12:37Z
https://ria.ru/20190709/1556342974.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155630/54/1556305419_0:34:1500:878_1036x0_80_0_0_691588fc0ff215da68bc81a79821fb7b.jpg
РИА Новости
Школа волонтера

Центр подготовки волонтеров ЦФО к 75-летию Победы открылся в Курске

Вчера, 12:37
8
© Официальная группа движения "Волонтеры Победы" ВКонтактеЦентр по подготовке волонтеров ЦФО к 75-летию Победы открылся в Курске
Центр по подготовке волонтеров ЦФО к 75-летию Победы открылся в Курске
© Официальная группа движения "Волонтеры Победы" ВКонтакте
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Координационный центр Центрального федерального округа по подготовке добровольцев к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне открылся 5 июля в выставочном центре "Курск – Город воинской славы", сообщает пресс-служба ВОД "Волонтеры Победы".
Центр займется разработкой методических пособий для добровольцев ЦФО, информированием о возможности стать волонтером, обучением, помощью во взаимодействии с органами государственной власти, а также работой по проекту "Международная команда волонтеров 75-летия Победы".
Курская область стала одним из восьми регионов – победителей всероссийского конкурса, который проводился движением "Волонтеры Победы" и Федеральным агентством по делам молодежи.
"Мы гордимся тем, что нам посчастливилось родиться на этой земле. Именно поэтому движение "Волонтеры Победы" у нас получило большой отклик среди молодежи. Я рад, что благодаря вашим стараниям и знаниям нам посчастливилось получить статус окружного центра по подготовке добровольцев к 75-летию Победы", – заявил врио губернатора Курской области Роман Старовойт.
Волонтеры победы в Волгограде на Мамаевом Кургане
9 мая, 19:20
150 000 волонтеров Победы помогли в организации Дня Победы в городах РФ
Руководитель ВОД "Волонтеры Победы", член центрального штаба ОНФ Ольга Амельченкова в свою очередь отметила, что регион не случайно стал центром подготовки волонтеров всего Центрального федерального округа.
"Я уверена, что при поддержке руководства региона и наставничестве ветеранов Великой Отечественной войны мы сделаем все необходимое, чтобы сохранить память о великом подвиге во время Курской битвы и помочь в организации юбилейного года Победы", – сказала она.
Роль молодых активистов в развитии патриотического воспитания также подчеркнул руководитель Исполкома Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской.
"Мне кажется, что без молодежи ничего нельзя в стране не просто начинать, а даже задумывать. Очень важно, когда у тебя и слева, и справа стоят молодые ребята, помощники, готовые оказать помощь безвозмездно, да еще и прошедшие обучение в таком центре", – сказал он.
000000
Обсудить 0
Школа волонтераВолонтерство в РоссииАртем ХуторскойВолонтерыРоман СтаровойтКурск
Рекомендуем
Более 28 тысяч заявок подано на ежегодный конкурс Доброволец России
Более 28 тысяч заявок подано на ежегодный конкурс "Доброволец России"
РИА
Новости
Акция ДоброПоезд стартовала в Калининградской области
Акция "ДоброПоезд" стартовала в Калининградской области
В Ростове-на-Дону пройдет первый конгресс информационных добровольцев
В Ростове-на-Дону пройдет первый конгресс информационных добровольцев
Заседание Московской областной Думы. Архивное фото
Мособлдума приняла 172 закона с начала года
Лента
новостей
Подведены итоги конкурса Регион добрых дел
Подведены итоги конкурса "Регион добрых дел"
Волонтеры помогут школьникам познакомиться с медицинскими профессиями
Волонтеры помогут школьникам познакомиться с медицинскими профессиями
Поисковики Москвы и области создадут совет поисковых объединений
Поисковики Москвы и области создадут совет поисковых объединений
Платформа Добровольцы России будет интегрирована в систему госуслуг и МФЦ
Платформа "Добровольцы России" будет интегрирована в систему госуслуг и МФЦ
Мосгорсуд признал арест экс-главы администрации Рязани законным
Встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым и полномочным представителем Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александром Матовниковым. 8 июля 2019
Матвиенко обсудила с губернатором Ставрополья реализацию нацпроектов в крае
Москва. 1945 г. Парад Победы. Знамёна поверженных фашистских армий падают к стенам Кремля.
В России 2020 год станет Годом памяти и славы
В Хабаровске начальника управления дорог арестовали по подозрению во взятке
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Георгий Габуния
Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:51Трех косаток из "китовой тюрьмы" планируют перевезти к Охотскому морю
02:46Немецкий журналист призвал снести памятник погибшим в бою под Прохоровкой
02:44Саакашвили в ходе драки сломал руку пенсионерке, сообщили СМИ
02:08В Крыму и Закавказье до конца лета пройдут около 100 военных учений
02:07На самом крупном трубопроводе в Перу произошел разлив нефти
02:05Конференция по свободе СМИ пройдет в Лондоне, но без участия RT и Sputnik
01:48У госпитализированных из лагеря в Приморье детей нет ухудшений
01:46США призвали Турцию остановить бурение в территориальных водах Кипра
01:45В США суд дал защите Осиповой 10 дней на оплату пошлины за подачу апелляции
01:44СМИ узнали, во сколько обошлось Пентагону празднование Дня независимости
01:40Депутат от "Хезболлах" назвал санкции США в отношении Ливана унизительными
01:36Легендарный Volkswagen Beetle ушел в историю
01:14В Лондоне на аукционе продали оригинал контракта The Beatles с продюсером
01:06СМИ узнали, сколько заработал Байден за два года после ухода из Белого дома
01:03Постпред Ирана при ООН заявил, что санкции мешают бороться с терроризмом
00:24В ТПП рассказали о влиянии искусственного интеллекта на сферу производства
00:22Грузинские депутаты-оппозиционеры решили посетить Москву
00:13В Сирии семеро детей погибли в результате подрыва мины
00:09"Единая Россия" удержит позиции в заксобраниях, считают эксперты
23:52Греция потребовала от Турции прекратить незаконное бурение в водах Кипра
Лента новостейМолния