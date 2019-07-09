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РИА Новости
Ядерные технологии

"Росатом" поставил в Китай партию ядерного топлива

Вчера, 12:36
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ поставила в Китай партию ядерного топлива для экспериментального реактора на быстрых нейтронах CEFR, эксплуатация которого имеет очень важное значение для развития китайской атомной отрасли.
"Поставка выполнена в рамках контракта между ТВЭЛ и Китайской корпорацией атомной энергетической отрасли CNEIC, а также Китайским институтом атомной энергии CIAE, на площадке которого расположена реакторная установка", - говорится в сообщении ТВЭЛ. Тепловыделяющие сборки изготовлены на входящем в ТВЭЛ "Машиностроительном заводе" (МСЗ) в подмосковной Электростали.
CEFR (The China Experimental Fast Reactor) - экспериментальный реактор на быстрых нейтронах с жидкометаллическим натриевым теплоносителем тепловой мощностью 65 мегаватт и электрической мощностью 20 мегаватт. Он построен в Китайском институте атомной энергии с участием России. Пуск реактора состоялся в 2010 году, на полную мощность он был впервые выведен в конце 2014 года. Несмотря на то, что CEFR используется в исследовательских целях, он эксплуатируется в составе энергоблока, выдающего электроэнергию в сеть, и классифицируется МАГАТЭ как единственный в мире энергетический реактор на быстрых нейтронах за пределами России.
Создание и эксплуатация CEFR имеет в Китае статус приоритетной государственной задачи. Реакторы на быстрых нейтронах, как планируется, должны сыграть значительную роль в развитии атомной энергетики КНР. CEFR обеспечивает, в первую очередь, подготовку обслуживающего персонала и кадров атомной отрасли КНР для будущих промышленных реакторов на быстрых нейтронах. В конце 2017 года Китай начал строительство своего демонстрационного "быстрого" реактора CFR-600 электрической мощностью 600 МВт, в этом проекте также будет участвовать Россия.
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Контракт на поставку ядерного топлива для CFR-600 ТВЭЛ и компания CNLY (входит в состав Китайской национальной ядерной корпорации CNNC) вступил в силу в начале 2019 года. Производителем топлива для CFR-600 также станет МСЗ, где для этих целей планируется создать новый производственный участок.
Энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах, как считается, имеют большие преимущества. С их помощью можно будет замкнуть ядерный топливный цикл, в котором за счет расширенного воспроизводства ядерного "горючего" существенно расширится топливная база атомной энергетики, а также появится возможность уменьшить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов. Россия, как отмечают эксперты, занимает первое место в мире в технологиях строительства реакторов на быстрых нейтронах.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
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