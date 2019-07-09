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РИА Новости

Депутат обратится в Минобороны из-за ситуации на ДВЗ "Звезда"

Вчера, 12:31
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗдание ОАО "Дальневосточный завод "Звезда" в городе Большой Камень Приморского края
Здание ОАО Дальневосточный завод Звезда в городе Большой Камень Приморского края
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Здание ОАО "Дальневосточный завод "Звезда" в городе Большой Камень Приморского края. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Виктор Пинский направит запрос в Минобороны в связи с ситуацией на дальневосточном заводе "Звезда", где часть сотрудников перевели на неполную рабочую неделю из-за отсутствия гособоронзаказа.
Ранее в пресс-службе ДВЗ "Звезда" в Большом Камне РИА Новости сообщили, что часть сотрудников переведена на неполную рабочую неделю из-за временного отсутствия гособоронзаказа. Представитель заводского профсоюза сообщил РИА Новости, что сокращение рабочей недели связано "с отсутствием стопроцентной загрузки у всех подразделений". Он также сказал, что было принято решение обратиться к Пинскому, представляющему в Госдуме Приморский край, и к министру обороны РФ Сергею Шойгу.
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"Я переговорил сегодня с Федерацией профсоюзов Приморского края. Проблема действительно серьезная. Работники очень нервничают – это их единственный заработок, и терять деньги или работу люди не могут себе позволить", - сказал РИА Новости Пинский.
По его словам, предприятию придется либо сокращать работников, либо объявлять неполную рабочую неделю и пытаться сохранять коллектив.
"Специалисты штучные, если найдут другую работу, обратно они уже не вернутся. Я знаю, что соседи – ССК "Звезда" - в принципе готовы забрать людей с ДВЗ "Звезда". Но это не лучший выход. Потом просто некому будет выполнять оборонные заказы, когда ситуация изменится. В настоящее время я готовлю соответствующее обращение в Минобороны", - сказал депутат.
Он также выразил надежду, что с учетом значимости этих рабочих мест будет найдено именно решение, которое устроит работников.
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Виктор ПинскийГосдума РФРоссияПриморский крайОбщество
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