Депутат обратится в Минобороны из-за ситуации на ДВЗ "Звезда"

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Виктор Пинский направит запрос в Минобороны в связи с ситуацией на дальневосточном заводе "Звезда", где часть сотрудников перевели на неполную рабочую неделю из-за отсутствия гособоронзаказа.

Ранее в пресс-службе ДВЗ "Звезда" в Большом Камне РИА Новости сообщили, что часть сотрудников переведена на неполную рабочую неделю из-за временного отсутствия гособоронзаказа. Представитель заводского профсоюза сообщил РИА Новости, что сокращение рабочей недели связано "с отсутствием стопроцентной загрузки у всех подразделений". Он также сказал, что было принято решение обратиться к Пинскому, представляющему в Госдуме Приморский край, и к министру обороны РФ Сергею Шойгу.

"Я переговорил сегодня с Федерацией профсоюзов Приморского края. Проблема действительно серьезная. Работники очень нервничают – это их единственный заработок, и терять деньги или работу люди не могут себе позволить", - сказал РИА Новости Пинский.

По его словам, предприятию придется либо сокращать работников, либо объявлять неполную рабочую неделю и пытаться сохранять коллектив.

"Специалисты штучные, если найдут другую работу, обратно они уже не вернутся. Я знаю, что соседи – ССК "Звезда" - в принципе готовы забрать людей с ДВЗ "Звезда". Но это не лучший выход. Потом просто некому будет выполнять оборонные заказы, когда ситуация изменится. В настоящее время я готовлю соответствующее обращение в Минобороны", - сказал депутат.