Эксперт рассказал, чем заместят в России грузинские вина

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Вина Нового Света смогут заместить грузинские вина на российском рынке, прокомментировал РИА Новости директор по импорту компании "Ладога" Дмитрий Журкин возможный запрет поставок вина из Грузии.

К винам Нового Света относятся вина, произведенные за пределами традиционных винодельческих районов Европы и Ближнего Востока. Это вина из США, Австралии, Аргентины, Новой Зеландии, Чили, Южной Африки.

Пресс-секретарь председателя правительства РФ Олег Осипов в понедельник сообщил журналистам, что кабмин рассмотрит обращение депутатов Госдумы РФ о запрете импорта грузинского вина и минеральной воды, а также предложение заморозить денежные переводы из РФ в Грузию.

"Если запрет введут, ничего неожиданного для потребителя не будет: наш рынок привык к подобным вещам, такое уже было. Если с российского рынка уйдет Грузия, эту нишу, как и в прошлый раз, заполнят вина Нового Света. В то же время, надо говорить о том, что ущерб будет нанесен не только грузинским производителям, но косвенно, конечно, в меньше степени, российским импортерам", - считает эксперт.

В винном портфеле "Ладоги" Грузия занимает не более 5%. По словам Журкина, в случае запрета на поставки финансовые вложения последних лет на раскрутку грузинского вина окажутся неоправданными.