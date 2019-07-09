Эксперт рассказал, чем заместят в России грузинские вина

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Вина Нового Света смогут заместить грузинские вина на российском рынке, прокомментировал РИА Новости директор по импорту компании "Ладога" Дмитрий Журкин возможный запрет поставок вина из Грузии.
К винам Нового Света относятся вина, произведенные за пределами традиционных винодельческих районов Европы и Ближнего Востока. Это вина из США, Австралии, Аргентины, Новой Зеландии, Чили, Южной Африки.
Пресс-секретарь председателя правительства РФ Олег Осипов в понедельник сообщил журналистам, что кабмин рассмотрит обращение депутатов Госдумы РФ о запрете импорта грузинского вина и минеральной воды, а также предложение заморозить денежные переводы из РФ в Грузию.
"Если запрет введут, ничего неожиданного для потребителя не будет: наш рынок привык к подобным вещам, такое уже было. Если с российского рынка уйдет Грузия, эту нишу, как и в прошлый раз, заполнят вина Нового Света. В то же время, надо говорить о том, что ущерб будет нанесен не только грузинским производителям, но косвенно, конечно, в меньше степени, российским импортерам", - считает эксперт.
В винном портфеле "Ладоги" Грузия занимает не более 5%. По словам Журкина, в случае запрета на поставки финансовые вложения последних лет на раскрутку грузинского вина окажутся неоправданными.
8 июля, 16:33Политолог: из-за "истерии" грузинская экономика рискует серьезно потерятьГрузинское виноделие и экономика в целом рухнут при запрете поставок в Россию, считает депутат Госдумы Геннадий Онищенко. В эфире радио Sputnik политолог Артур Атаев высказал мнение, что против антироссийских выпадов стоит применить адекватные меры.
"Что касается конечного потребителя, тут также будет иметь место некоторый ущерб, потому что россиянин, как выяснилось, имеет стойкую привязанность к грузинской продукции. Сегодня грузинское вино вышло в премиальный сегмент, но, несмотря на это, продается миллионами литров и явно опережает конкурентов из других стран в своем ценовом сегменте", - рассказал директор по импорту "Ладоги".