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РИА Новости

СМИ: испанская охранная фирма следила за Ассанжем в посольстве Эквадора

Вчера, 12:26
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© Ruptly / Перейти в фотобанкОснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне
© Ruptly
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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Испанская частная охранная фирма круглосуточно вела слежку за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем во время его пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне, сообщает газета Pais со ссылкой попавшие в ее распоряжение документы, видео и аудиоматериалы.
Согласно материалам, сотрудники испанской фирмы Undercover Global S. L., которая занималась охраной эквадорского посольства в период с 2012 по 2018 годы, занимались сбором всей возможной информации на Ассанжа, в особенности о его адвокатах и помощниках. В частности, камеры записали десятки встреч основателя WikiLeaks с юристами и посетителями, с которыми тот обсуждал стратегию своей защиты. Помимо этого, таким образом были получены некоторые секретные планы команды Ассанжа, которы были нацелены на то, чтобы в замаскированном виде вывести его из посольства и доставить в Россию или на Кубу. Как отмечает издание, данные проекты не были реализованы из-за отказа самого основателя WikiLeaks.
«Он –провидец. Не помню, чтобы он ошибался» Маргарита Симоньян о Джулиане Ассанже
12 апреля, 12:02
"Он – провидец. Не помню, чтобы он ошибался". Маргарита Симоньян об АссанжеГлавный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о личном знакомстве с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, назвав его провидцем и великим человеком, готовым продолжать борьбу.
Деятельность сотрудников Undover Global S. L. в отношении "гостя" (как фигурировал Ассанж в их записях), усилилась после того, как к власти в Эквадоре пришел Ленин Морено.
Как пишет Pais, слежение за передвижениями и настроением Ассанжа, а также запись его разговоров были ежедневной рутиной сотрудников охранной фирмы, базирующейся в испанской провинции Кадис. Каждый день материал оправлялся владельцу фирмы Давиду Моралесу - бывшему военному, служившему в спецподразделении морской пехоты Испании. Моралес отказался ответить на вопрос, вела ли его фирма слежку за Ассанжем. "Вся информация является конфиденциальной и принадлежит правительству Эквадора... Мы просто выполняли свою работу. Я не могу комментировать то, что мы там делали, не могу давать какие-либо подробности", - заявил он.
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне
3 июля, 10:07
Отец Ассанжа рассказал о состоянии сына
Сам Ассанж из-за боязни слежки проводил некоторые встречи со своими посетителями в женском туалете, так как считал это место безопасным, отмечает издание.
Интерес к встречам Ассанжа не уменьшился после того, как правительство президента Эквадора Ленина Морено расторгло контракт с Undercover Global S. L. и делегировало охрану своего посольства эквадорской фирме Promsecurity. Установленные камеры продолжали записывать все встречи основателя WikiLeaks. В это же время Ассанжа начали шантажировать, требуя выплатить 3 миллиона евро. Как сообщалось ранее, в мае этого года испанская полиция задержала двух подозреваемых по этому делу.
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в полицейском фургоне после задержания в Лондоне
13 июня, 14:16
"Ставки повышаются". Какая судьба ждет Джулиана Ассанжа? Глава МВД Великобритании Саджид Джавид сообщил, что сертифицировал запрос США на выдачу основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Что это означает, объяснил в эфире радио Sputnik политолог Александр Коньков.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы.
Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая. Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение. Британский суд рассмотрит дело об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в США в начале 2020 года.
Митинг в поддержку Джулиана Ассанжа у консульства Великобритании в Мельбурне, Австралия. 14 июня 2019
27 июня, 12:59
"Новое поле боя". Итальянский публицист сравнил дела Ассанжа и Голунова Западная пресса не хочет рассказывать правду о деле Ассанжа, заявил спецдокладчик ООН Нильс Мельцер, он привел Западу в пример действия Москвы в "деле Голунова". Итальянский публицист Раффаэлло Лорето в эфире радио Sputnik дал свою оценку этой ситуации.
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Дело против основателя WikiLeaks Джулиана АссанжаЛенин Морено (Гарсис Морено)WikiLeaksДжулиан АссанжМоскваРоссияСШАВ мире
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