СМИ: испанская охранная фирма следила за Ассанжем в посольстве Эквадора

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Испанская частная охранная фирма круглосуточно вела слежку за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем во время его пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне, сообщает Испанская частная охранная фирма круглосуточно вела слежку за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем во время его пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне, сообщает газета Pais со ссылкой попавшие в ее распоряжение документы, видео и аудиоматериалы.

Согласно материалам, сотрудники испанской фирмы Undercover Global S. L., которая занималась охраной эквадорского посольства в период с 2012 по 2018 годы, занимались сбором всей возможной информации на Ассанжа, в особенности о его адвокатах и помощниках. В частности, камеры записали десятки встреч основателя WikiLeaks с юристами и посетителями, с которыми тот обсуждал стратегию своей защиты. Помимо этого, таким образом были получены некоторые секретные планы команды Ассанжа, которы были нацелены на то, чтобы в замаскированном виде вывести его из посольства и доставить в Россию или на Кубу. Как отмечает издание, данные проекты не были реализованы из-за отказа самого основателя WikiLeaks.

Деятельность сотрудников Undover Global S. L. в отношении "гостя" (как фигурировал Ассанж в их записях), усилилась после того, как к власти в Эквадоре пришел Ленин Морено.

Как пишет Pais, слежение за передвижениями и настроением Ассанжа, а также запись его разговоров были ежедневной рутиной сотрудников охранной фирмы, базирующейся в испанской провинции Кадис. Каждый день материал оправлялся владельцу фирмы Давиду Моралесу - бывшему военному, служившему в спецподразделении морской пехоты Испании. Моралес отказался ответить на вопрос, вела ли его фирма слежку за Ассанжем. "Вся информация является конфиденциальной и принадлежит правительству Эквадора... Мы просто выполняли свою работу. Я не могу комментировать то, что мы там делали, не могу давать какие-либо подробности", - заявил он.

Сам Ассанж из-за боязни слежки проводил некоторые встречи со своими посетителями в женском туалете, так как считал это место безопасным, отмечает издание.

Интерес к встречам Ассанжа не уменьшился после того, как правительство президента Эквадора Ленина Морено расторгло контракт с Undercover Global S. L. и делегировало охрану своего посольства эквадорской фирме Promsecurity. Установленные камеры продолжали записывать все встречи основателя WikiLeaks. В это же время Ассанжа начали шантажировать, требуя выплатить 3 миллиона евро. Как сообщалось ранее, в мае этого года испанская полиция задержала двух подозреваемых по этому делу.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы.