В Сирию за сутки вернулись почти 1,3 тысячи беженцев

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Более 240 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще более 1050 человек прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в САР с территорий иностранных государств возвратились 1 тысяча 299 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" - 243 человека (женщин - 73, детей - 123), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" - 1 056 человек (женщин - 317, детей - 539)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток возвратились пять граждан Сирии.
Кроме того, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в населенных пунктах Джасим, Эль-Харра (провинция Дераа) и Дума (провинция Дамаск). Было разминировано 2,6 гектара территории, а также обнаружено и уничтожено 37 взрывоопасных предметов.