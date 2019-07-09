В Сирию за сутки вернулись почти 1,3 тысячи беженцев

"За прошедшие сутки в САР с территорий иностранных государств возвратились 1 тысяча 299 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" - 243 человека (женщин - 73, детей - 123), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" - 1 056 человек (женщин - 317, детей - 539)", - говорится в сообщении.