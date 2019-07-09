Юрист: муж башкирской кассирши может стать подозреваемым по делу о хищении

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Супруг кассирши Луизы Хайруллиной, арестованной после хищения более 20 миллионов рублей в банке в башкирском Салавате, в скором времени может стать подозреваемым по делу, поскольку на то есть основания, считает юрист Шота Горгадзе.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что супруг Хайруллиной заявил, что проиграл украденное в азартных играх и намерен объявить сбор средств, чтобы жену не посадили. Мужчина не был задержан и находится в Салавате с детьми, МВД проверяет его на причастность к преступлению.

"Очень многие ошибочно полагают, что если они в данный момент являются свидетелями, то это некая гарантия того, что против них не будет возбуждено уголовное дело", — сказал РИА Новости Горгадзе.

Логично предположить, что муж знал о том, что эти деньги похищены, а потому его статус вполне может измениться со свидетеля на соучастника, добавил эксперт.

Вопрос привлечения к уголовной ответственности, пояснил Горгадзе, зависит от многих факторов. Знал ли муж кассирши, что деньги были похищены? Способствовал ли тому, что супруга скрылась от органов? Действительно ли проиграл деньги? Ведь в ином случае, если он их припрятал в надежде воспользоваться, когда супруга выйдет по УДО через несколько лет, это уже прямое соучастие в преступлении, заметил собеседник агентства.

"Если же он деньги проиграл, то здесь вопрос квалификации встанет перед следствием в совокупности с иными доказательствами", — заключил Горгадзе, подчеркнув, что в любом случае возникает гражданско-правовая ответственность, то есть деньги вернуть ему придется.