Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-09T12:26Z
https://ria.ru/20190709/1556342390.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155635/89/1556358970_0:0:1150:647_1036x0_80_0_0_8410426739ecc069b6aa804782a3a6f6.jpg
РИА Новости

Юрист: муж башкирской кассирши может стать подозреваемым по делу о хищении

Вчера, 12:26
2809
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Супруг кассирши Луизы Хайруллиной, арестованной после хищения более 20 миллионов рублей в банке в башкирском Салавате, в скором времени может стать подозреваемым по делу, поскольку на то есть основания, считает юрист Шота Горгадзе.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что супруг Хайруллиной заявил, что проиграл украденное в азартных играх и намерен объявить сбор средств, чтобы жену не посадили. Мужчина не был задержан и находится в Салавате с детьми, МВД проверяет его на причастность к преступлению.
"Очень многие ошибочно полагают, что если они в данный момент являются свидетелями, то это некая гарантия того, что против них не будет возбуждено уголовное дело", — сказал РИА Новости Горгадзе.
Логично предположить, что муж знал о том, что эти деньги похищены, а потому его статус вполне может измениться со свидетеля на соучастника, добавил эксперт.
Вопрос привлечения к уголовной ответственности, пояснил Горгадзе, зависит от многих факторов. Знал ли муж кассирши, что деньги были похищены? Способствовал ли тому, что супруга скрылась от органов? Действительно ли проиграл деньги? Ведь в ином случае, если он их припрятал в надежде воспользоваться, когда супруга выйдет по УДО через несколько лет, это уже прямое соучастие в преступлении, заметил собеседник агентства.
Знак доллара на табло курса обмена валют
3 июля, 10:17
В Москве кассир обменного пункта сбежала с 41 миллионом рублей
"Если же он деньги проиграл, то здесь вопрос квалификации встанет перед следствием в совокупности с иными доказательствами", — заключил Горгадзе, подчеркнув, что в любом случае возникает гражданско-правовая ответственность, то есть деньги вернуть ему придется.
Жительница башкирского города Салават Луиза Хайруллина подозревается в хищении более 20 миллионов рублей из банка, где работала старшим кассиром. Женщина исчезла 27 мая с мужем и двумя детьми восьми и 12 лет, девочки тоже были объявлены в розыск по заявлению родных, которые не могли определить их место нахождения. В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата", суд заочно арестовал ее. Женщину задержали 4 июля в съемной квартире в Казани, с ней была и ее семья.
102027
Обсудить 1
КриминалШота ГоргадзеСалават
Рекомендуем
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
Муж башкирской кассирши проиграл похищенные ею деньги, сообщил источник
РИА
Новости
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Президент Украины Владимир Зеленский на праздновании Дня ВМС Украины в Одессе. 7 июля 2019
Зеленский допустил возможность особого статуса русского языка в Донбассе
Назван самый частый способ кражи денег с банковских карт россиян
Лента
новостей
Кадр из сериала Игра престолов
Недовольные фанаты мстят сценаристам "Игры престолов"
Президент РФ Владимир Путин
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Телеведущий Андрей Малахов
Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам участия в неформальной встрече глав МИД стран — участниц ОБСЕ. 9 июля 2019
Лавров прокомментировал идею Зеленского о встрече в Минске
Певица Лолита Милявская
Лолита рассказала о своих чувствах во время гастролей в Донецке и Луганске
Сотрудник в офисе
Роструд рассказал, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске
Вид города Анадырь
Названы регионы с самыми высокими доходами населения
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
Носовая секция танкера типа Афрамакс на открытом стапеле ССК Звезда
Колыбель исполинов. Репортаж с крупнейшей судоверфи России
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский предложил Путину провести встречу в Минске
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин
Власти Камчатки назвали сообщения о возможной отставке Илюхина домыслами
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:01Россия и Украина заинтересованы в сотрудничестве прокуратур
02:51Трех косаток из "китовой тюрьмы" планируют перевезти к Охотскому морю
02:46Немецкий журналист призвал снести памятник погибшим в бою под Прохоровкой
02:44Саакашвили в ходе драки сломал руку пенсионерке, сообщили СМИ
02:08В Крыму и Закавказье до конца лета пройдут около 100 военных учений
02:07На самом крупном трубопроводе в Перу произошел разлив нефти
02:05Конференция по свободе СМИ пройдет в Лондоне, но без участия RT и Sputnik
01:48У госпитализированных из лагеря в Приморье детей нет ухудшений
01:46США призвали Турцию остановить бурение в территориальных водах Кипра
01:45В США суд дал защите Осиповой 10 дней на оплату пошлины за подачу апелляции
01:44СМИ узнали, во сколько обошлось Пентагону празднование Дня независимости
01:40Депутат от "Хезболлах" назвал санкции США в отношении Ливана унизительными
01:36Легендарный Volkswagen Beetle ушел в историю
01:14В Лондоне на аукционе продали оригинал контракта The Beatles с продюсером
01:06СМИ узнали, сколько заработал Байден за два года после ухода из Белого дома
01:03Постпред Ирана при ООН заявил, что санкции мешают бороться с терроризмом
00:24В ТПП рассказали о влиянии искусственного интеллекта на сферу производства
00:22Грузинские депутаты-оппозиционеры решили посетить Москву
00:13В Сирии семеро детей погибли в результате подрыва мины
00:09"Единая Россия" удержит позиции в заксобраниях, считают эксперты
Лента новостейМолния