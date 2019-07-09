Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-09T12:22Z
https://ria.ru/20190709/1556342212.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/153332/78/1533327893_0:0:3198:1799_1036x0_80_0_0_38c45e134ed54c16cdaa01d81eadcfcc.jpg
РИА Новости
Культура

Минкультуры проработает требования к содержанию животных для зрелищ

Вчера, 12:22
205
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСлон во время циркового номера новой программы "Браво" на арене Московского цирка Никулина на Цветном бульваре в Москве
Слон во время циркового номера новой программы Браво на арене Московского цирка Никулина на Цветном бульваре в Москве
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Министерство культуры дорабатывает проект постановления правительства РФ о требованиях к использованию животных, задействованных в культурно-массовых мероприятиях, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Постановление является одним из подзаконных актов к закону об отношении к животным. Ранее организации по защите животных направили зампредседателя правительства РФ по вопросам агропромышленного комплекса Алексею Гордееву обращение (имеется распоряжении РИА Новости) о том, что Минкультуры при подготовке подзаконного акта "Об утверждении требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию" не пригласило к обсуждению представителей зоозащитного сообщества, а также не учло направленные ими впоследствии поправки к данному документу.
"В настоящее время проект постановления правительства РФ "Об утверждении требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию" в стадии доработки", - говорится в сообщении.
В пресс-службе министерства отметили, что для подготовки проектов были проведены совещания с участием представителей Минкомсвязи, ФАС, Минпросвещения, а также профессиональных сообществ, в числе которых Московский государственный зоологический парк, Москвариум, Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского, Росгосцирк, сотрудники Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН и другие.
Ондатра
5 июля, 20:47
В фонтане у Третьяковской галереи обнаружили животное, похожее на ондатру
"Кроме того, в марте 2019 года на площадке Агентства стратегических инициатив состоялось заседание экспертной группы по вопросам обращения с животными, в котором приняли участие представители Минкультуры РФ, профессионального сообщества, общественных объединений и организаций, в том числе благотворительных фондов помощи животных, приютов для животных, независимых экспертов в соответствующей сфере, иных представителей научного и профессионального сообщества и волонтерского (добровольческого) движения", - добавили в ведомстве.
Отмечается, что по результатам обсуждения Агентство стратегических инициатив направило в министерство предложения и замечания по проектам постановлений от вышеуказанных представителей, которые также были рассмотрены и по возможности учтены в проектах постановлений.
Бездомные собаки
4 июля, 16:26
Мособлдума приняла поправки в закон об обращении с бездомными животными
100000
Обсудить 1
КультураМинистерство культуры РФПравительство РФАлексей ГордеевРоссия
Рекомендуем
В закон "О культуре" войдут меры по борьбе с "билетной мафией"
РИА
Новости
Турист
МЧС запустило онлайн-портал для регистрации туристских групп
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла в первом чтении пакет проектов по организации отдыха детей
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 18 октября 2017
Июнь нынешнего года могут признать рекордно жарким в Северном полушарии
Лента
новостей
Грузинские вина на полках магазинов Москвы
Эксперт рассказал, чем заместят в России грузинские вина
Туристы фотографируются на смотровой площадке у Военно-Грузинской дороги
Киргизия предлагает внедрить "паспорт туриста" в странах СНГ в 2020 году
Первое издание романа А.С. Пушкина Евгений Онегин
Первое издание "Евгения Онегина" продано почти за 500 тысяч фунтов
Девочка со смартфоном
Ученые изучат влияние гаджетов на физиологию детей
В Перми покупатели магазина задержали мужчину, напавшего на кассиршу
Знак Инвалид
Госдума упростила процедуру подтверждения инвалидности
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне
СМИ: испанская охранная фирма следила за Ассанжем в посольстве Эквадора
Кадр из анимационного фильма Король лев
Создатели "Короля Льва" опубликовали фотографию актерского состава
Владимир Путин
Деградация природы и климата в современном мире продолжается, заявил Путин
Музей Гуггенхайма
Музей Гуггенхайма в Нью-Йорке вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова призвала создать "законодательный каркас" для прав молодежи
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:01Россия и Украина заинтересованы в сотрудничестве прокуратур
02:51Трех косаток из "китовой тюрьмы" планируют перевезти к Охотскому морю
02:46Немецкий журналист призвал снести памятник погибшим в бою под Прохоровкой
02:44Саакашвили в ходе драки сломал руку пенсионерке, сообщили СМИ
02:08В Крыму и Закавказье до конца лета пройдут около 100 военных учений
02:07На самом крупном трубопроводе в Перу произошел разлив нефти
02:05Конференция по свободе СМИ пройдет в Лондоне, но без участия RT и Sputnik
01:48У госпитализированных из лагеря в Приморье детей нет ухудшений
01:46США призвали Турцию остановить бурение в территориальных водах Кипра
01:45В США суд дал защите Осиповой 10 дней на оплату пошлины за подачу апелляции
01:44СМИ узнали, во сколько обошлось Пентагону празднование Дня независимости
01:40Депутат от "Хезболлах" назвал санкции США в отношении Ливана унизительными
01:36Легендарный Volkswagen Beetle ушел в историю
01:14В Лондоне на аукционе продали оригинал контракта The Beatles с продюсером
01:06СМИ узнали, сколько заработал Байден за два года после ухода из Белого дома
01:03Постпред Ирана при ООН заявил, что санкции мешают бороться с терроризмом
00:24В ТПП рассказали о влиянии искусственного интеллекта на сферу производства
00:22Грузинские депутаты-оппозиционеры решили посетить Москву
00:13В Сирии семеро детей погибли в результате подрыва мины
00:09"Единая Россия" удержит позиции в заксобраниях, считают эксперты
Лента новостейМолния