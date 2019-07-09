Минкультуры проработает требования к содержанию животных для зрелищ

Слон во время циркового номера новой программы "Браво" на арене Московского цирка Никулина на Цветном бульваре в Москве

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Министерство культуры дорабатывает проект постановления правительства РФ о требованиях к использованию животных, задействованных в культурно-массовых мероприятиях, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Постановление является одним из подзаконных актов к закону об отношении к животным. Ранее организации по защите животных направили зампредседателя правительства РФ по вопросам агропромышленного комплекса Алексею Гордееву обращение (имеется распоряжении РИА Новости) о том, что Минкультуры при подготовке подзаконного акта "Об утверждении требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию" не пригласило к обсуждению представителей зоозащитного сообщества, а также не учло направленные ими впоследствии поправки к данному документу.

"В настоящее время проект постановления правительства РФ "Об утверждении требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию" в стадии доработки", - говорится в сообщении.

В пресс-службе министерства отметили, что для подготовки проектов были проведены совещания с участием представителей Минкомсвязи, ФАС, Минпросвещения, а также профессиональных сообществ, в числе которых Московский государственный зоологический парк, Москвариум, Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского, Росгосцирк, сотрудники Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН и другие.

"Кроме того, в марте 2019 года на площадке Агентства стратегических инициатив состоялось заседание экспертной группы по вопросам обращения с животными, в котором приняли участие представители Минкультуры РФ, профессионального сообщества, общественных объединений и организаций, в том числе благотворительных фондов помощи животных, приютов для животных, независимых экспертов в соответствующей сфере, иных представителей научного и профессионального сообщества и волонтерского (добровольческого) движения", - добавили в ведомстве.