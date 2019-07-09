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РИА Новости

В Греции привели к присяге новое правительство

Вчера, 12:21
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АФИНЫ, 9 июл - РИА Новости. Новое правительство Греции принесло присягу, церемония прошла в президентском дворце в присутствии президента Прокописа Павлопулоса.
К присяге министров привел архиепископ Афинский и всей Греции Иероним.
Министры поклялись на Евангелии соблюдать конституцию и законы страны, служить интересам греческого народа.
Премьер-министр Кириакос Мицотакис был приведен к присяге 8 июля, сразу после объявления результатов досрочных парламентских выборов, на которых его партия "Новая демократия" получила 158 мест в 300-местном парламенте.
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В понедельник был назван состав правительства – в нем 51 человек, 17 министерств. Среди министров 5 женщин.
Не входят в правящую партию и не являются членами парламента 21 член кабинета. Это три министра и 18 заместителей министров.

Правительство технократов

"Кириакос Мицотакис назначением состав совета министров выполнил обязательство привести новые лица в политику и использовать успешных руководителей как из частного сектора, так и из государственного сектора, а также людей, которые преуспели за границей на ответственных должностях", - сказал журналистам чиновник администрации премьера, комментируя назначения.
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"Показательно, что 21 из 51 руководителей нового правительства, то есть 40%, - это люди, которые ранее никогда не занимались активной политикой, и многие из них оставили свои должности, чтобы поддержать усилия Мицотакиса, чтобы перевернуть страницу в истории страны. Три внепарламентских министра и 18 непарламентских заместителей министров вместе с опытными политиками "Новой Демократии" реализуют план партии, и в воскресенье граждане дали сильный мандат, чтобы страна оставила позади многолетний кризис и пришло время светлой Греции", - сказал представитель администрации.

Биографии министров

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас – известный греческий юрист и политик, избирался депутатом с 2004 года. В 2009 году был назначен министром юстиции в правительстве Костас Караманлиса. В коалиционном правительстве Антониса Самараса с с 2012 по 2015 года занимал должно министра общественного порядка и защиты граждан, министра развития и конкурентоспособности, министра национальной обороны.
Замминистра иностранных дел по вопросам диаспоры назначен Антонис Диаматарис - издатель газеты и сайта "Этникос Кирикас" ("Национальный глашатай") в США - одной из крупнейших газет диаспоры.
Замминистра иностранных дел Костас Франкояннис, который будет отвечать за экономическую дипломатию), пришел из крупного бизнеса. 30 лет он был высокопоставленным сотрудником в крупных компаниях.
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Министр цифрового правительства Кириакос Пиерракакис с 2015 года был директором по исследованиям "организации исследований и анализа" diaNEOsis. Эта НКО готовит аналитические материалы. Весной она активно участвовала в "неделе дезинформации", которую проводили Атлантический совет и посольство США в Афинах.
Пиерракакис предстоит заняться цифровым преобразованием государственного управления для борьбы с бюрократией и для повышения качества обслуживания граждан. Он является выпускником Гарвардского университета.
В компании Google работал замминистра цифрового правительства по вопросам цифровой стратегии Григорий Зарифопулос – он был региональным директором по Юго-Восточной Европе Google. Зарифопулос учился в лондонском Imperial College-University, в университете Стэнфорда, школе менеджмента Келлога (Kellogg School of Management-Northwestern University). До перехода в Google он занимал руководящие должности в крупных транснациональных компаниях.
Министр защиты граждан, в ведении которого будут находиться полиция и спецслужбы, Михалис Хрисохоидис ранее уже возглавлял силовые ведомства. В период его руководства были разоблачены две крупные террористические организации - "Революционная организация 17 ноября" в 2002 года и "Революционная борьба" в 2010 году.
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"Хрисохоидис возвращается в министерство, котором хорошо знает, при нем полиция добилась наибольших успехов, благодаря аресту членов "17 ноября". Он возьмет на себя реализацию главной цели "Новой демократии" - восстановление чувства безопасности у граждан, по отмене неприкосновенности в университетах, которые превратились в убежище беззакония", - говорят представители правительства.
Полиции запрещено заходить на территорию университетов и институтов после того, как студенты активно участвовали в свержении военной хунты 1967-174 годов. В последние годы университеты превратились в рассадник контрабандной торговли табаком, наркомании.
Обозреватели уверены, что отмена запрета может вызвать массовые выступления анархистов и беспорядки.
Официальный представитель правительства Стелиос Петсас в 2012–2014 годах был одним из главных переговорщиков с греческой стороны с тройкой кредиторов (Европейская комиссия, Европейский центральный банк и МВФ) по вопросам налогово-бюджетной политики. С апреля 2018 года он был назначен руководителем канцелярии президента "Новой демократии" Мицотакиса. -0-
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