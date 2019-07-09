Якутского журналиста вызвали в суд за "злоупотребление свободой информации"

ЯКУТСК/МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Городской суд Якутска рассмотрит дело об административном правонарушении в отношении журналиста еженедельника "Якутск вечерний" Михаила Романова, который обвиняется в злоупотреблении свободой информации, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Пятого июля судья Якутского городского суда рассмотрел административный материал в отношении Романова Михаила Дмитриевича, предусмотренный статьей о злоупотреблении свободой информации (ч.3 ст.13.15 КоАП РФ)... Обстоятельств, исключающих возможность рассмотрения данного дела, суд не усматривает... Определил принять дело об административном правонарушении к своему производству и назначить данное дело к судебному разбирательству на 25 июля ", - сообщили агентству в пресс-службе суда.

Еженедельная газета " Якутск вечерний " в апреле опубликовала материал Романова, в котором рассказывалось о научном сотруднике Северо-Восточного федерального университета (СВФУ), которого, по его словам, якобы похитили и избили сотрудники ФСБ. По словам заместителя главного редактора издания Виталия Обедина, участковый уполномоченный майор Рушан Алимов 2 июля пришел в редакцию и требовал от автора проехать с ним для дачи объяснений. Журналист отказался и в его отношении был составлен протокол о неподчинении законным требованиям представителя власти.

В управлении МВД по Якутии РИА Новости сообщили, что участковый уполномоченный полиции действовал в рамках служебных полномочий. По информации ведомства, участковый Алимов в помещении редакции уведомил журналиста Романова о наличии в производстве дела об административном правонарушении, в связи с чем необходимо дать показания. Однако "Романов сослался на занятость и сообщил, что будет готов ответить на вопросы на следующий день", добавляет ведомство.

"Участковый вошел в положение и по согласию перенес опрос на следующий день. Однако в этот день Романов снова не смог встретиться с участковым, так как, с его слов, ему сделали инъекцию в глаз и перенес дачу объяснений на понедельник, т.е. 1 июля. Но и в эту дату он снова оказался занят и перенес встречу на 2 июля. Второго июля участковый застал Романова на рабочем месте, но он вновь отказался дать показания, сославшись на ограниченное зрение и невозможность видеть тексты. При этом данное обстоятельство не мешало ему работать за компьютером. Только 3 июля гр.Романов прибыл в ОП №2 МУ МВД России "Якутское" и дал показания", - уточняет пресс-служба ГУ МВД по региону.

В свою очередь Обедин, слова которого приводятся в его аккаунте в Facebook, сообщил, что административное дело было возбужденно не за неподчинение законным требованиям, а за злоупотребление свободой информации. По его словам, участковый обратил внимание на то, что в материале об избиении сотрудника СВФУ утверждение Романова "это история про то, что каждый может попасть в жернова государственной машины. И про то, что Большой Брат бдит, читает все комментарии на форумах" не имеет какого-либо фактического подтверждения.