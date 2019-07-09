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РИА Новости

Назван самый частый способ кражи денег с банковских карт россиян

Вчера, 12:20
166289
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Чаще всего мошенники используют приемы социальной инженерии, а не пробелы в защите гаджетов, чтобы красть деньги с банковских карт россиян, пишут "Известия" со ссылкой на данные аналитиков.
Так, в компании Zecurion заявили, что доля несанкционированных списаний с карт при помощи психологических приемов может доходить до 60 процентов, а в Group-IB считают, что на подобные случаи приходится более 80 процентов краж со счетов.
Эксперты отмечают, что большинство мошенников работают примерно по одной схеме. Они связываются с потенциальными жертвами, представляются сотрудниками банка или службы безопасности и заявляют, что обнаружили подозрительную активность. Затем получают от клиентов личные данные и коды доступа, с помощью которых выводят средства.
Специалисты подчеркивают, что для предотвращения подобных случаев необходимо усиленно развивать программы по киберграмотности среди граждан.
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Общество
Популярные комментарии
При списании денег с карты приходит SMS с одноразовым паролем подтверждения операции и в этой SMS написано: "никому не сообщайте этот код, даже сотруднику банка", Какую еще "киберграмотность" предлагают развивать среди граждан? Читать что ли научить всех? Если же банк списывает деньги с карты без SMS-подтверждения, то банк и виноват в недостаточной защите своих клиентов и грамотность надо повышать среди сотрудников такого банка.
9 июля, 12:47
bbogakovsky
50220004
Даже если позвонили. представились сотрудником банка или его службой безопасности - лучше послать их лесом, а самому не полениться и либо дойти до отделения банка, либо позвонить по номеру, указанном на обороте банковской карты и всё выяснить
9 июля, 12:53
Вадим Ромашкин
46630000
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