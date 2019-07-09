Назван самый частый способ кражи денег с банковских карт россиян

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Чаще всего мошенники используют приемы социальной инженерии, а не пробелы в защите гаджетов, чтобы красть деньги с банковских карт россиян, пишут " . Чаще всего мошенники используют приемы социальной инженерии, а не пробелы в защите гаджетов, чтобы красть деньги с банковских карт россиян, пишут " Известия " со ссылкой на данные аналитиков.

Так, в компании Zecurion заявили, что доля несанкционированных списаний с карт при помощи психологических приемов может доходить до 60 процентов, а в Group-IB считают, что на подобные случаи приходится более 80 процентов краж со счетов.

Эксперты отмечают, что большинство мошенников работают примерно по одной схеме. Они связываются с потенциальными жертвами, представляются сотрудниками банка или службы безопасности и заявляют, что обнаружили подозрительную активность. Затем получают от клиентов личные данные и коды доступа, с помощью которых выводят средства.