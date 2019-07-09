Лукашенко призвал Россию не забывать о текущих проблемах при интеграции

МИНСК, 9 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при решении стратегических вопросов о развитии белорусско-российской интеграции, не стоит забывать о текущих спорных моментах в отношениях двух стран, а также призвал Россию к их урегулированию.

"Конечно же, есть принципиальные, большие вопросы, которые мы решили отразить в программе действий по реализации Союзного строительства. Есть вопросы текущие, без решения которых вообще нечего говорить о какой-то интеграции, каких-то программах... Надо решать и текущие вопросы, которых у нас с Россией немало", - сказал Лукашенко во вторник в Минске во время встречи с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой.

Среди них он назвал запреты российских ведомств в отношении примерно 80 перерабатывающих предприятий на поставку их продукции в РФ, "притом под надуманным предлогом". "Если мы сегодня так строим друг с другом отношения, то о какой общей валюте и вхождении, объединении государств можно говорить? Этого (запретов в торговле - ред.) просто быть не должно в отношениях между двумя государствами", - считает Лукашенко.