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РИА Новости
Союзное государство

Лукашенко призвал Россию не забывать о текущих проблемах при интеграции

Вчера, 12:18
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МИНСК, 9 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при решении стратегических вопросов о развитии белорусско-российской интеграции, не стоит забывать о текущих спорных моментах в отношениях двух стран, а также призвал Россию к их урегулированию.
"Конечно же, есть принципиальные, большие вопросы, которые мы решили отразить в программе действий по реализации Союзного строительства. Есть вопросы текущие, без решения которых вообще нечего говорить о какой-то интеграции, каких-то программах... Надо решать и текущие вопросы, которых у нас с Россией немало", - сказал Лукашенко во вторник в Минске во время встречи с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой.
Среди них он назвал запреты российских ведомств в отношении примерно 80 перерабатывающих предприятий на поставку их продукции в РФ, "притом под надуманным предлогом". "Если мы сегодня так строим друг с другом отношения, то о какой общей валюте и вхождении, объединении государств можно говорить? Этого (запретов в торговле - ред.) просто быть не должно в отношениях между двумя государствами", - считает Лукашенко.
К таким текущим проблемным вопросам он также отнес тему равного доступа к госзаказам, промышленной кооперации, налогового маневра в нефтяной сфере, истекшие сроки по переговорам о поставках в Белоруссию в будущий период российских нефти и газа. "Куча вопросов, которые не решаются... Мы (ранее - ред.) договорились, что решая стратегические вопросы, мы параллельно будем решать и вопросы тактического характера, которые лежат на поверхности и вопиют… Без решения этих вопросов... с нашей стороны так и разговаривать не о чем", - сказал Лукашенко.
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