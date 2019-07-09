Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-09T12:15Z
https://ria.ru/20190709/1556341954.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Свердловская область

В рамках GMIS определили лидеров окружного этапа премии "Экспортер года"

Вчера, 12:15
65
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Торжественная церемония награждения победителей окружного этапа премии "Экспортер года" в Уральском федеральном округе прошла во вторник в Екатеринбурге в рамках Второго Глобального саммита производства и индустриализации (GMIS), сообщает во вторник департамент информполитики Свердловской области.
Всероссийская премия в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года" учреждена правительством РФ и призвана определить лучшие компании-экспортеры из сегмента малого и среднего предпринимательства, а также крупного бизнеса. Организатором премии выступает Российский экспортный центр – государственный институт поддержки несырьевого неэнергетического экспорта (входит в группу ВЭБ.РФ).
В числе победителей - представители Свердловской области. В частности, Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов стал победителем сразу в двух номинациях – "Экспортер года в сфере промышленности" и "Новая география". Победителем в номинации "Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса" стало екатеринбургское предприятие ОАО "Жировой комбинат". Первые места в номинации "Экспортер года в сфере услуг" получили компании "Лорри" и ИП Лузина Елена Владимировна (бренд "Урал Лайн Тур").
Заседание Организационного комитета по подготовке и проведению Глобального саммита по производству и индустриализации. 28 июня 2019
28 июня, 16:29
На саммите GMIS в Екатеринбурге ждут более двух тысяч участников
"Наша премия помогает выделить лучших экспортеров и отметить их достижения на государственном уровне. "Экспортер года" с каждым годом стимулирует все больше компаний к экспортной деятельности", - приводятся в сообщении слова генерального директора АО РЭЦ "Российский экспортный центр" Андрея Слепнева.
Всего в рамках окружного этапа премии "Экспортер года" по Уральскому федеральному округу заявки подали более 200 компаний, отмечает департамент.
"Свердловская область – один из лидеров России по несырьевому неэнергетическому экспорту. Мы занимаем второе место после Москвы по этому показателю. Итоги премии "Экспортер года" – безусловно, важная оценка совместных усилий бизнеса и власти, но экспортный потенциал региона в полной мере еще далеко не реализован. Сегодня в рамках национальной стратегии по международной кооперации и экспорту разработаны четыре региональных проекта по приоритетным отраслям экономики", – цитирует департамент губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
Победители окружного этапа получили возможность выйти в финал, где поборются за звание лучших экспортеров страны с лидерами из других федеральных округов. Итоги всероссийской премии будут подведены 14 ноября в Москве в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России".
Второй Глобальный саммит производства и индустриализации проходит в Екатеринбурге одновременно с X Международной промышленной выставкой "Иннопром". Инициативу проведения саммита GMIS в Екатеринбурге поддержал президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме-2018. Там же был подписан соответствующий меморандум между ЮНИДО, Минпромторгом России, Глобальной производственной организацией (GMOL), правительством Свердловской области и фондом Росконгресс.
Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером Глобального саммита по производству и индустриализации GMIS-2019.
Город Абу-Даби
5 июля, 12:32
Министр энергетики ОАЭ примет участие в индустриальном саммите GMIS
000000
Обсудить 0
Свердловская областьИННОПРОМ-2019Свердловская областьЭкономика
Рекомендуем
Нижегородская область представила на ИННОПРОМ плавающий гусеничный самосвал
РИА
Новости
Участники Глобального саммита по производству и индустриализации GMIS в Екатеринбурге
Фирмы представили стартапы на питч-сессии в рамках GMIS на Урале
Три компании сырного кластера в Подмосковье построят заводы в 2019 году
Власти трех регионов создадут Уральский промышленный кластер
Лента
новостей
В Нижегородской области построили производство порошковой металлургии
Подписано соглашение о создании второго научного центра на Урале
Москва представила более 40 разработок в сфере промышленности на Иннопроме-2019
Москва представила более 40 разработок в сфере промышленности на ИННОПРОМ
Журналисты следят за выступлением президента РФ Владимира Путина на панельной дискуссии в рамках саммита GMIS-2019 в Екатеринбурге
Путин призвал объединить усилия ученых для решения фундаментальных задач
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак на сессии выставки ИННОПРОМ-2019. 8 июля 2019
Козак рассказал, какой он видит российскую промышленность в будущем
Вена
Товарооборот между Австрией и Подмосковьем вырос на 40%
Заместитель председателя правительства РФ, курирующий Оборонно-промышленный комплекс, Юрий Борисов
Борисов заявил о необходимости снизить долговую нагрузку предприятий ОПК
Отделение Промсвязьбанка в Москве
Промсвязьбанк надеется получить Связь-банк на свой баланс в ближайшее время
LIVE: Глобальный саммит по производству и индустриализации
Выступление Путина на саммите GMIS. Прямая трансляция
Вывеска отделения Промсвязьбанка в Москве
В ПСБ оценили объем портфеля проектов по диверсификации ОПК к 2023 году
Турецкий производитель компонентов для "КамАЗ" станет поставщиком для Aurus
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:01Россия и Украина заинтересованы в сотрудничестве прокуратур
02:51Трех косаток из "китовой тюрьмы" планируют перевезти к Охотскому морю
02:46Немецкий журналист призвал снести памятник погибшим в бою под Прохоровкой
02:44Саакашвили в ходе драки сломал руку пенсионерке, сообщили СМИ
02:08В Крыму и Закавказье до конца лета пройдут около 100 военных учений
02:07На самом крупном трубопроводе в Перу произошел разлив нефти
02:05Конференция по свободе СМИ пройдет в Лондоне, но без участия RT и Sputnik
01:48У госпитализированных из лагеря в Приморье детей нет ухудшений
01:46США призвали Турцию остановить бурение в территориальных водах Кипра
01:45В США суд дал защите Осиповой 10 дней на оплату пошлины за подачу апелляции
01:44СМИ узнали, во сколько обошлось Пентагону празднование Дня независимости
01:40Депутат от "Хезболлах" назвал санкции США в отношении Ливана унизительными
01:36Легендарный Volkswagen Beetle ушел в историю
01:14В Лондоне на аукционе продали оригинал контракта The Beatles с продюсером
01:06СМИ узнали, сколько заработал Байден за два года после ухода из Белого дома
01:03Постпред Ирана при ООН заявил, что санкции мешают бороться с терроризмом
00:24В ТПП рассказали о влиянии искусственного интеллекта на сферу производства
00:22Грузинские депутаты-оппозиционеры решили посетить Москву
00:13В Сирии семеро детей погибли в результате подрыва мины
00:09"Единая Россия" удержит позиции в заксобраниях, считают эксперты
Лента новостейМолния