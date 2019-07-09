В рамках GMIS определили лидеров окружного этапа премии "Экспортер года"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Торжественная церемония награждения победителей окружного этапа премии "Экспортер года" в Уральском федеральном округе прошла во вторник в Екатеринбурге в рамках Второго Глобального саммита производства и индустриализации (GMIS), сообщает во вторник департамент информполитики Свердловской области.

Всероссийская премия в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года" учреждена правительством РФ и призвана определить лучшие компании-экспортеры из сегмента малого и среднего предпринимательства, а также крупного бизнеса. Организатором премии выступает Российский экспортный центр – государственный институт поддержки несырьевого неэнергетического экспорта (входит в группу ВЭБ.РФ).

В числе победителей - представители Свердловской области. В частности, Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов стал победителем сразу в двух номинациях – "Экспортер года в сфере промышленности" и "Новая география". Победителем в номинации "Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса" стало екатеринбургское предприятие ОАО "Жировой комбинат". Первые места в номинации "Экспортер года в сфере услуг" получили компании "Лорри" и ИП Лузина Елена Владимировна (бренд "Урал Лайн Тур").

"Наша премия помогает выделить лучших экспортеров и отметить их достижения на государственном уровне. "Экспортер года" с каждым годом стимулирует все больше компаний к экспортной деятельности", - приводятся в сообщении слова генерального директора АО РЭЦ "Российский экспортный центр" Андрея Слепнева.

Всего в рамках окружного этапа премии "Экспортер года" по Уральскому федеральному округу заявки подали более 200 компаний, отмечает департамент.

"Свердловская область – один из лидеров России по несырьевому неэнергетическому экспорту. Мы занимаем второе место после Москвы по этому показателю. Итоги премии "Экспортер года" – безусловно, важная оценка совместных усилий бизнеса и власти, но экспортный потенциал региона в полной мере еще далеко не реализован. Сегодня в рамках национальной стратегии по международной кооперации и экспорту разработаны четыре региональных проекта по приоритетным отраслям экономики", – цитирует департамент губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Победители окружного этапа получили возможность выйти в финал, где поборются за звание лучших экспортеров страны с лидерами из других федеральных округов. Итоги всероссийской премии будут подведены 14 ноября в Москве в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России".

Второй Глобальный саммит производства и индустриализации проходит в Екатеринбурге одновременно с X Международной промышленной выставкой "Иннопром". Инициативу проведения саммита GMIS в Екатеринбурге поддержал президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме-2018. Там же был подписан соответствующий меморандум между ЮНИДО, Минпромторгом России, Глобальной производственной организацией (GMOL), правительством Свердловской области и фондом Росконгресс.