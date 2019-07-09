Руководство "Рустави-2" отказалось увольнять оскорбившего Путина журналиста

КИЕВ, 9 июл — РИА Новости. "Рустави-2" не будет увольнять журналиста Георгия Габунию, который в прямом эфире оскорбил Владимира Путина, заявил гендиректор телеканала Ника Гварамия.

"Что бы ни сказал Габуния, <...> это абсолютно в рамках закона и конституции. И решать этот вопрос может только руководство канала", — цитирует его сайт "Громадське ТВ"

Гварамия подчеркнул, что руководство "Рустави-2" считает произошедшее неприемлемым, поэтому отстранило Габунию от эфира на два месяца. Однако потом он продолжит работать, а если зрителям что-то не нравится, они могут переключиться на другой канал, уточнил он.

"Но я вас уверяю, после этого (высказываний Габунии. — Прим. ред.) рейтинг канала только увеличился", — добавил медиаменеджер.

В воскресенье телеведущий Георгий Габуния в своей авторской программе разразился нецензурной бранью в адрес российского президента и его родителей. Выходку осудили пользователи социальных сетей в Грузии, они выразили опасение, что отношения Москвы и Тбилиси обострятся еще больше.

Поведение журналиста раскритиковали президент и премьер Грузии. МИД республики расценил выступление Габунии как попытку внести напряжение в отношения между странами.

МИД России назвал произошедшее беспрецедентной по низости выходкой и открытой провокацией грузинских радикальных сил. В министерстве заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества.