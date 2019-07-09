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РИА Новости

Руководство "Рустави-2" отказалось увольнять оскорбившего Путина журналиста

Вчера, 12:14
33918
© Rustavi 2Георгий Габуния
Георгий Габуния
© Rustavi 2
КИЕВ, 9 июл — РИА Новости. "Рустави-2" не будет увольнять журналиста Георгия Габунию, который в прямом эфире оскорбил Владимира Путина, заявил гендиректор телеканала Ника Гварамия.
"Что бы ни сказал Габуния, <...> это абсолютно в рамках закона и конституции. И решать этот вопрос может только руководство канала", — цитирует его сайт "Громадське ТВ".
Гварамия подчеркнул, что руководство "Рустави-2" считает произошедшее неприемлемым, поэтому отстранило Габунию от эфира на два месяца. Однако потом он продолжит работать, а если зрителям что-то не нравится, они могут переключиться на другой канал, уточнил он.
"Но я вас уверяю, после этого (высказываний Габунии. — Прим. ред.) рейтинг канала только увеличился", — добавил медиаменеджер.
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В воскресенье телеведущий Георгий Габуния в своей авторской программе разразился нецензурной бранью в адрес российского президента и его родителей. Выходку осудили пользователи социальных сетей в Грузии, они выразили опасение, что отношения Москвы и Тбилиси обострятся еще больше.
Поведение журналиста раскритиковали президент и премьер Грузии. МИД республики расценил выступление Габунии как попытку внести напряжение в отношения между странами.
МИД России назвал произошедшее беспрецедентной по низости выходкой и открытой провокацией грузинских радикальных сил. В министерстве заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Грузии обострились "русофобские припадки", а государство не хочет приструнить "экстремистски настроенных молодчиков".
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Скандал вокруг "Рустави 2"Владимир ПутинГрузияВ мире
Популярные комментарии
Но Путин мягкий... ему пощечину дают - он потом извиняется... и за счет своего народа все компенсирует...
9 июля, 13:22
Андрей Салеев
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А я вспоминаю как 08.08.08 храбрые грузинские вояки, подготовленные НАТОвцами, драпали от наших войск по 5 человек на 1-м мопеде...
9 июля, 12:37
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