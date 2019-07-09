В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали сталкеров

КИЕВ, 9 июл - РИА Новости. Украинские полицейские задержали две группы сталкеров в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, сообщила во вторник пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Киевской области.

“На днях полицейские обнаружили две группы сталкеров в городе Припять и двух мужчин, занимавшихся нелегальным сбором ягод. Среди "экстремальных туристов" - пятеро граждан Украины и четверо граждан Казахстана, которые незаконно проникли в зону ЧАЭС”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, двое жителей Киевской области собрали более 30 килограммов черники, они пытались отправить ягоды за пределы зоны отчуждения без соответствующего разрешения и дозиметрического контроля.

По данным полиции, в отношении сталкеров были составлены административные протоколы, им грозит штраф, а в отношении нелегальных сборщиков ягод завели два уголовных дела по статье “нарушение требований режима радиационной безопасности”, санкция которой предусматривает до трех лет лишения свободы.