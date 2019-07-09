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РИА Новости

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали сталкеров

Вчера, 12:05
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© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкПредупреждающий знак о радиоактивности
Предупреждающий знак о радиоактивности
© РИА Новости / Иван Руднев
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КИЕВ, 9 июл - РИА Новости. Украинские полицейские задержали две группы сталкеров в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, сообщила во вторник пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Киевской области.
“На днях полицейские обнаружили две группы сталкеров в городе Припять и двух мужчин, занимавшихся нелегальным сбором ягод. Среди "экстремальных туристов" - пятеро граждан Украины и четверо граждан Казахстана, которые незаконно проникли в зону ЧАЭС”, - говорится в сообщении.
Как отмечается, двое жителей Киевской области собрали более 30 килограммов черники, они пытались отправить ягоды за пределы зоны отчуждения без соответствующего разрешения и дозиметрического контроля.
По данным полиции, в отношении сталкеров были составлены административные протоколы, им грозит штраф, а в отношении нелегальных сборщиков ягод завели два уголовных дела по статье “нарушение требований режима радиационной безопасности”, санкция которой предусматривает до трех лет лишения свободы.
Кадр из мини-сериала Чернобыль
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Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
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Чернобыльская АЭСУкраинаВ мире
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