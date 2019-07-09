В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали сталкеров

КИЕВ, 9 июл - РИА Новости. Украинские полицейские задержали две группы сталкеров в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, сообщила во вторник пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Киевской области.
“На днях полицейские обнаружили две группы сталкеров в городе Припять и двух мужчин, занимавшихся нелегальным сбором ягод. Среди "экстремальных туристов" - пятеро граждан Украины и четверо граждан Казахстана, которые незаконно проникли в зону ЧАЭС”, - говорится в сообщении.
Как отмечается, двое жителей Киевской области собрали более 30 килограммов черники, они пытались отправить ягоды за пределы зоны отчуждения без соответствующего разрешения и дозиметрического контроля.
По данным полиции, в отношении сталкеров были составлены административные протоколы, им грозит штраф, а в отношении нелегальных сборщиков ягод завели два уголовных дела по статье “нарушение требований режима радиационной безопасности”, санкция которой предусматривает до трех лет лишения свободы.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.