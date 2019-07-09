Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии остается тяжелым, рассказали РИА Новости в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

Накануне детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила, что положительные прогнозы по состоянию девочки не оправдались. Дальнейшие медицинские решения будут приниматься после консилиумов, добавила она.

Семилетнюю девочку с множеством травм доставили в детскую больницу в Назрани 4 июля. Там ее прооперировали, а затем перевезли в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

В избиении ребенка подозревают ее тетю. Следственный комитет возбудил уголовное дело, женщину арестовали на два месяца. Как выяснилось, девочка воспитывалась в ее семье без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки.