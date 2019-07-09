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РИА Новости

В Симферополе начали проверку информации о живодере

Вчера, 12:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Полиция начала проверку информации о размещении пользователем на своих страницах в соцсетях фотографий с мертвыми животными, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы крымского управления МВД России Ольга Кондрашова.
"Информация, появившаяся в СМИ, сейчас проверяется. По итогам проверки будет принято решение в рамках действующего законодательства", - сказала Кондрашова.
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В частности, речь идет о публикациях пользователя, акаунт которого отображается как Максим Зинченко, который проживает в Симферополе. На его страницах опубликовано несколько фотографий с мертвыми животными, одна из которых с головой, похожей на кошачью.
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СимферопольПроисшествия
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