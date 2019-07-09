В Симферополе начали проверку информации о живодере

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Полиция начала проверку информации о размещении пользователем на своих страницах в соцсетях фотографий с мертвыми животными, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы крымского управления МВД России Ольга Кондрашова.

"Информация, появившаяся в СМИ, сейчас проверяется. По итогам проверки будет принято решение в рамках действующего законодательства", - сказала Кондрашова.

В частности, речь идет о публикациях пользователя, акаунт которого отображается как Максим Зинченко, который проживает в Симферополе. На его страницах опубликовано несколько фотографий с мертвыми животными, одна из которых с головой, похожей на кошачью.