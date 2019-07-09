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РИА Новости

На Украине потребуют лишить NewsOne лицензии, если будут выявлены нарушения

Вчера, 11:59
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© Фото : страница телеканала NewsOne в InstagramСтудия телеканала NewsOne
Студия телеканала NewsOne
© Фото : страница телеканала NewsOne в Instagram
КИЕВ, 9 июл – РИА Новости. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания обратится в суд с иском о лишении лицензии канала NewsOne в случае выявления нарушений в ходе внеплановой проверки, заявил во вторник член регулятора Сергей Костинский в ходе заседания нацсоывета.
Ранее Нацсовет по ТВ назначил внеплановую проверку телеканалу NewsОne из-за инициативы о проведении телемоста с РФ.
"Сегодня на внеочередном заседании мы инициируем такую проверку…. Мы инициируем проверку по статьями закона, по которым мы уже назначали штраф этой компании. Это означает, что, если мы докажем факт разжигания вражды в украинском обществе…это будет вторая санкция к телеканалу, которая позволит нам обратиться в суд относительно аннулирования лицензии", - заявил Костинский.
Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Кроме того, Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост. В понедельник телеканал заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес.
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста у офиса телеканала NewsOne
Вчера, 11:37
На Украине назначили проверку NewsOne из-за идеи телемоста с Россией
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