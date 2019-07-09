На Украине потребуют лишить NewsOne лицензии, если будут выявлены нарушения

"Сегодня на внеочередном заседании мы инициируем такую проверку…. Мы инициируем проверку по статьями закона, по которым мы уже назначали штраф этой компании. Это означает, что, если мы докажем факт разжигания вражды в украинском обществе…это будет вторая санкция к телеканалу, которая позволит нам обратиться в суд относительно аннулирования лицензии", - заявил Костинский.