Пушилин заявил, что офицера ДНР похитили для фальсификации данных по MH17

ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские спецслужбы похитили экс-командира "ПВО" самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха, чтобы сфальсифицировать доказательства причастности ополчения к крушению малайзийского Boeing в Донбассе, заявил главы ДНР Денис Пушилин.

Ранее в СМИ появилась информация, что украинские спецслужбы похитили на территории ДНР и вывезли в Киев бывшего командира ПВО города Снежного Цемаха. В украинских СМИ Цемаха назвали "ценным свидетелем" по делу о гибели малайзийского Boeing летом 2014 года.

"Мы помним, как быстро в течение суток с момента трагедии Россия и ополчение Донбасса были обвинены в крушении пассажирского самолета. Очевидно, что отсутствие явных доказательств их вины толкает сотрудников СБУ на новые преступления. Они незаконными методами похитили гражданина ДНР, бывшего ополченца Владимира Цемаха с целью дальнейшей фальсификации картины преступления", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Пушилина.

Глава ДНР отметил, что с каждым подобным шагом виновные в крушении лайнера будут подтверждать свою причастность к катастрофе. "У выгодополучателей циничной провокации с бортом рейса MH17 ничего не получится. С каждым подобным шагом они будут только расписываться в собственной причастности к этому чудовищному злодеянию", - подчеркнул Пушилин.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. По данным РФ, самолёт был сбит украинской ракетой.

В конце июня Совместная следственная группа (ССГ) объявила имена четырех подозреваемых по делу о крушении MH17. Согласно заявлению, среди подозреваемых - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по малайзийскому Boeing, им, как заявил представитель ССГ, предъявят обвинения в убийстве, а на их арест следствие выдаст международные ордера. В ССГ также сообщили, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года. В состав ССГ входят представители правоохранительных органов Австралии, Бельгии, Малайзии, Украины и Нидерландов.

Комментируя заявления международного следствия, МИД РФ вновь назвал голословными обвинения в адрес России, подчеркнув, что ССГ не привела конкретных доказательств неправомерных заявлений в адрес Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве РФ отвергли высказывания об отказе России сотрудничать со следствием по МН17 и заявили, что Москва будет содействовать следствию, чтобы была установлена истина о гибели рейса, а реальные виновники произошедшего понесли наказание. При этом в российском МИД отметили, что у России продолжают возникать справедливые вопросы относительно качества работы Совместной следственной группы.