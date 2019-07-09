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РИА Новости

Пушилин заявил, что офицера ДНР похитили для фальсификации данных по MH17

Вчера, 11:59
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские спецслужбы похитили экс-командира "ПВО" самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха, чтобы сфальсифицировать доказательства причастности ополчения к крушению малайзийского Boeing в Донбассе, заявил главы ДНР Денис Пушилин.
Ранее в СМИ появилась информация, что украинские спецслужбы похитили на территории ДНР и вывезли в Киев бывшего командира ПВО города Снежного Цемаха. В украинских СМИ Цемаха назвали "ценным свидетелем" по делу о гибели малайзийского Boeing летом 2014 года.
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
5 июля, 10:44
Родные экс-командира "ПВО ДНР" рассказали о его похищении
"Мы помним, как быстро в течение суток с момента трагедии Россия и ополчение Донбасса были обвинены в крушении пассажирского самолета. Очевидно, что отсутствие явных доказательств их вины толкает сотрудников СБУ на новые преступления. Они незаконными методами похитили гражданина ДНР, бывшего ополченца Владимира Цемаха с целью дальнейшей фальсификации картины преступления", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Пушилина.
Глава ДНР отметил, что с каждым подобным шагом виновные в крушении лайнера будут подтверждать свою причастность к катастрофе. "У выгодополучателей циничной провокации с бортом рейса MH17 ничего не получится. С каждым подобным шагом они будут только расписываться в собственной причастности к этому чудовищному злодеянию", - подчеркнул Пушилин.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
19 июня, 15:58
"Русский след" из соцсетей. Следствие по крушению MH17 назвало фамилииСледственная группа, которая выясняет причины гибели рейса MH17, озвучила "новые данные", среди подозреваемых названы россияне. В итоге вопросов по-прежнему больше, чем ответов.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. По данным РФ, самолёт был сбит украинской ракетой.
В конце июня Совместная следственная группа (ССГ) объявила имена четырех подозреваемых по делу о крушении MH17. Согласно заявлению, среди подозреваемых - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по малайзийскому Boeing, им, как заявил представитель ССГ, предъявят обвинения в убийстве, а на их арест следствие выдаст международные ордера. В ССГ также сообщили, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года. В состав ССГ входят представители правоохранительных органов Австралии, Бельгии, Малайзии, Украины и Нидерландов.
Место крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
12 февраля, 15:29
Юрист: расследование катастрофы МН17 похоже на "политический пинг-понг"В МИД РФ опровергли заявление нидерландской стороны о скором определении правовых последствий возложенной на Москву ответственности за катастрофу рейса МН17. Юрист Кира Сазонова в эфире радио Sputnik объяснила, почему до установления ответственности еще далеко.
Комментируя заявления международного следствия, МИД РФ вновь назвал голословными обвинения в адрес России, подчеркнув, что ССГ не привела конкретных доказательств неправомерных заявлений в адрес Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве РФ отвергли высказывания об отказе России сотрудничать со следствием по МН17 и заявили, что Москва будет содействовать следствию, чтобы была установлена истина о гибели рейса, а реальные виновники произошедшего понесли наказание. При этом в российском МИД отметили, что у России продолжают возникать справедливые вопросы относительно качества работы Совместной следственной группы.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не уклонялась от ответственности, если она лежит на ее плечах, но в ситуации с крушением малайзийского Boeing нет никаких доказательств.
Представление доклада Совета безопасности Нидерландов об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777. 13 октября 2015
28 марта, 16:59
"Безответственность или провокация". Политолог о катастрофе рейса МН17Незакрытие Украиной воздушного пространства стало главной причиной крушения малайзийского Boeing над Донбассом, сообщил источник, знакомый с ситуацией. Политолог Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik высказал свой взгляд на ситуацию.
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Ситуация на УкраинеДенис ПушилинСлужба безопасности УкраиныУкраинаДНРMH17. РасследованиеДонецкая Народная РеспубликаВ мире
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