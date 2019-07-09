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РИА Новости

Россия и Египет наметили шаги для полного возобновления авиасообщения

Вчера, 11:57
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИнформационное табло в аэропорту "Домодедово", куда прибывает первый за 2,5 года самолет авиакомпании EgyptAir из Каира. 11 апреля 2018
Информационное табло в аэропорту Домодедово, куда прибывает первый за 2,5 года самолет авиакомпании EgyptAir из Каира. 11 апреля 2018
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Глава Росавиации Александр Нерадько и посол Египта в РФ Ихаб Наср наметили конкретные шаги на пути к скорейшему возобновлению полноформатного авиасообщения, сообщает Росавиция.
Встреча руководителя Росавиации с египетским послом по вопросам сотрудничества России и Египта в сфере гражданской авиации состоялась 8 июля.
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"По итогам встречи были намечены конкретные шаги на пути к скорейшему возобновлению полноформатного воздушного сообщения, определены ключевые направления и действия, нацеленные на развитие сотрудничества в области гражданской авиации, что, несомненно, будет способствовать экономическому росту и развитию культурных взаимосвязей между двумя государствами", - говорится в сообщении.
"В ходе встречи обсуждены результаты состоявшегося в апреле 2019 года визита российских специалистов в международные аэропорты Хургады и Шарм-эль-Шейха с целью повторного ознакомления с мерами обеспечения авиационной безопасности", - отметили в Росавиции.
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С целью расширения сотрудничества в области воздушного сообщения состоялось обсуждение вопроса выполнения египетской авиакомпанией EgyptAir Cargo регулярных грузовых рейсов в Россию, а также возможное увеличение частоты рейсов и расширение географии полетов авиакомпаний двух стран.
"При этом, как было отмечено в ходе диалога, во главу угла в решении данных вопросов, наряду с наличием договоренностей авиационных властей двух стран, ставится защищенность гражданской авиации от актов незаконного вмешательства", - добавили в Росавиации.
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Также стороны подтвердили заинтересованность в скорейшем заключении на уровне компетентных ведомств соглашения о летной годности, необходимого для развития сотрудничества в области взаимных поставок авиационной техники.
Авиасообщение России с Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского пассажирского лайнера над Синайским полуостровом. В апреле 2018 года было восстановлено регулярное авиасообщение. Чартерные рейсы на курорты Красного моря пока по-прежнему не осуществляются.
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РосавиацияEgyptAirРоссияЕгипетОбострение обстановки на Синайском полуостровеПолитика
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