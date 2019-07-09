Россия и Египет наметили шаги для полного возобновления авиасообщения

Информационное табло в аэропорту "Домодедово", куда прибывает первый за 2,5 года самолет авиакомпании EgyptAir из Каира. 11 апреля 2018

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Глава Росавиации Александр Нерадько и посол Египта в РФ Ихаб Наср наметили конкретные шаги на пути к скорейшему возобновлению полноформатного авиасообщения, сообщает Росавиция.

Встреча руководителя Росавиации с египетским послом по вопросам сотрудничества России и Египта в сфере гражданской авиации состоялась 8 июля.

"По итогам встречи были намечены конкретные шаги на пути к скорейшему возобновлению полноформатного воздушного сообщения, определены ключевые направления и действия, нацеленные на развитие сотрудничества в области гражданской авиации, что, несомненно, будет способствовать экономическому росту и развитию культурных взаимосвязей между двумя государствами", - говорится в сообщении.

"В ходе встречи обсуждены результаты состоявшегося в апреле 2019 года визита российских специалистов в международные аэропорты Хургады и Шарм-эль-Шейха с целью повторного ознакомления с мерами обеспечения авиационной безопасности", - отметили в Росавиции.

Было отмечено, что вопросам безопасности уделяется особое внимание на высшем уровне.

С целью расширения сотрудничества в области воздушного сообщения состоялось обсуждение вопроса выполнения египетской авиакомпанией EgyptAir Cargo регулярных грузовых рейсов в Россию, а также возможное увеличение частоты рейсов и расширение географии полетов авиакомпаний двух стран.

"При этом, как было отмечено в ходе диалога, во главу угла в решении данных вопросов, наряду с наличием договоренностей авиационных властей двух стран, ставится защищенность гражданской авиации от актов незаконного вмешательства", - добавили в Росавиации.

Также стороны подтвердили заинтересованность в скорейшем заключении на уровне компетентных ведомств соглашения о летной годности, необходимого для развития сотрудничества в области взаимных поставок авиационной техники.