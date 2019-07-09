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РИА Новости
Туризм

Названы самые недорогие курорты для отдыха в начале августа

Вчера, 14:24
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© РИА Новости / Василий БатановОтдыхающие на одном из пляжей города Севастополя
Отдыхающие на одном из пляжей города Севастополя
© РИА Новости / Василий Батанов
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Крым, Сочи, Анапа, а также курорты Болгарии, Греции и Турции стали самыми бюджетными направлениями для отдыха в начале августа, сообщает АТОР.
Эксперты провели анализ минимальных цен на пакетные туры на двоих продолжительностью десять ночей и вылетом в период 26-29 июля по наиболее востребованным летним пляжным направлениям.
По цене от 30-40 тысяч рублей в начале августа можно отдохнуть в Крыму. Стартовая цена на туры понизилась: сейчас она составляет 32 тысячи рублей. В середине июля минимальная стоимость аналогичного турпакета начиналась от 37,8 тысяч рублей.
В Сочи самый дешевый пакетный пляжный тур на начало августа (десять ночей с перелетом) стоит 35,5 тысяч рублей на двоих. Это почти на три тысячи дешевле, чем в середине июля.
На третьем месте в рейтинге экономичных предложений – курорты Анапы. Пакетный тур на двоих можно приобрести по цене около четырех тысяч рублей.
В список недорогих направлений в конце июля также вошли Болгария, Греция и Турция, где минимальная стоимость тура составляет от 40 до 50 тысяч рублей.
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