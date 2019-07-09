Названы самые недорогие курорты для отдыха в начале августа

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Крым, Сочи, Анапа, а также курорты Болгарии, Греции и Турции стали самыми бюджетными направлениями для отдыха в начале августа, . Крым, Сочи, Анапа, а также курорты Болгарии, Греции и Турции стали самыми бюджетными направлениями для отдыха в начале августа, сообщает АТОР.

Эксперты провели анализ минимальных цен на пакетные туры на двоих продолжительностью десять ночей и вылетом в период 26-29 июля по наиболее востребованным летним пляжным направлениям.

По цене от 30-40 тысяч рублей в начале августа можно отдохнуть в Крыму. Стартовая цена на туры понизилась: сейчас она составляет 32 тысячи рублей. В середине июля минимальная стоимость аналогичного турпакета начиналась от 37,8 тысяч рублей.

В Сочи самый дешевый пакетный пляжный тур на начало августа (десять ночей с перелетом) стоит 35,5 тысяч рублей на двоих. Это почти на три тысячи дешевле, чем в середине июля.

На третьем месте в рейтинге экономичных предложений – курорты Анапы. Пакетный тур на двоих можно приобрести по цене около четырех тысяч рублей.